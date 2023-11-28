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Фінляндія закриває усі пункти пропуску на кордоні з Росією

28 листопада 2023 17:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Фінляндія закриває усі пункти пропуску на кордоні з Росією
Пункт пропуску на східному кордоні Фінляндії. Фото: NS
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Уряд Фінляндії закриє всі пункти пропуску на східному кордоні. Це означає, що єдиний відкритий прикордонний пункт Раджа-Йосеппі також буде закритий, а опинитися у Фінляндії можна буде або повітряним шляхом аеропортах або черезприкордонні пункти водного транспорту.

Про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на прес-конференції у вівторок, повідомляє Helsingin Sanomat.

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Це рішення також не поширюється на залізничні перевезення. Вантажні перевезення між Росією та Фінляндією все ще курсують.

Рішення діє протягом двох тижнів. Воно вступить у силу в ніч з середи на четвер і закінчиться 13 грудня.

Раніше уряд вирішив закрити деякі пункти пропуску. Минулого тижня було вирішено закрити всі, крім Раджа-Йосеппі. Ці більш м’які рішення про закриття мали б діяти довший час. Однак рішенням у вівторок вони були скасовані.

Навіщо знадобилося закриття кордону

Орпо виправдав закриття кордону тим, що Росія продовжує чинити провокації в рамках гібридного протистояння.

"Мова йде про гібридну діяльність Росії, і ми цього не приймаємо", — сказав він.

Раніше ми повідомляли, що у Швеції підтримують Фінляндію у її рішенні щодо закриття декількох прикордонних переходів. Такий крок країна зробила через великий наплив мігрантів з РФ. 

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