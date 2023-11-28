Фінляндія закриває усі пункти пропуску на кордоні з Росією

Пункт пропуску на східному кордоні Фінляндії. Фото: NS

Уряд Фінляндії закриє всі пункти пропуску на східному кордоні. Це означає, що єдиний відкритий прикордонний пункт Раджа-Йосеппі також буде закритий, а опинитися у Фінляндії можна буде або повітряним шляхом аеропортах або черезприкордонні пункти водного транспорту.

Про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на прес-конференції у вівторок, повідомляє Helsingin Sanomat.

Читайте також:

Як можна дістатися Фінляндії

Це рішення також не поширюється на залізничні перевезення. Вантажні перевезення між Росією та Фінляндією все ще курсують.

Рішення діє протягом двох тижнів. Воно вступить у силу в ніч з середи на четвер і закінчиться 13 грудня.

Раніше уряд вирішив закрити деякі пункти пропуску. Минулого тижня було вирішено закрити всі, крім Раджа-Йосеппі. Ці більш м’які рішення про закриття мали б діяти довший час. Однак рішенням у вівторок вони були скасовані.

Навіщо знадобилося закриття кордону

Орпо виправдав закриття кордону тим, що Росія продовжує чинити провокації в рамках гібридного протистояння.

"Мова йде про гібридну діяльність Росії, і ми цього не приймаємо", — сказав він.

Раніше ми повідомляли, що у Швеції підтримують Фінляндію у її рішенні щодо закриття декількох прикордонних переходів. Такий крок країна зробила через великий наплив мігрантів з РФ.