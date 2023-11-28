Фінляндія закриває усі пункти пропуску на кордоні з Росією
Уряд Фінляндії закриє всі пункти пропуску на східному кордоні. Це означає, що єдиний відкритий прикордонний пункт Раджа-Йосеппі також буде закритий, а опинитися у Фінляндії можна буде або повітряним шляхом аеропортах або черезприкордонні пункти водного транспорту.
Про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на прес-конференції у вівторок, повідомляє Helsingin Sanomat.
Як можна дістатися Фінляндії
Це рішення також не поширюється на залізничні перевезення. Вантажні перевезення між Росією та Фінляндією все ще курсують.
Рішення діє протягом двох тижнів. Воно вступить у силу в ніч з середи на четвер і закінчиться 13 грудня.
Раніше уряд вирішив закрити деякі пункти пропуску. Минулого тижня було вирішено закрити всі, крім Раджа-Йосеппі. Ці більш м’які рішення про закриття мали б діяти довший час. Однак рішенням у вівторок вони були скасовані.
Навіщо знадобилося закриття кордону
Орпо виправдав закриття кордону тим, що Росія продовжує чинити провокації в рамках гібридного протистояння.
"Мова йде про гібридну діяльність Росії, і ми цього не приймаємо", — сказав він.
Раніше ми повідомляли, що у Швеції підтримують Фінляндію у її рішенні щодо закриття декількох прикордонних переходів. Такий крок країна зробила через великий наплив мігрантів з РФ.
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