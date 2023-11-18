Финляндия решила закрыть несколько пунктов пропуска с РФ

Граница Финляндии с Россией. Фото: росСМИ

Финляндия приняла решение закрыть четыре пункта пересечения границы с Россией. Страна решила это на фоне борьбы с притоком просителей убежища, спровоцированного РФ.

Об этом сообщает Yle.

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Финские пограничники рассказали, что на этой неделе в страну прибыли около 300 просителей убежища.

Пограничная служба Финляндии подчеркнула, что с севера пятницы на пограничных постах Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала на юго-востоке страны будет установлено заграждение. Там отметили, что в этих пунктах наблюдается всплеск нелегального пересечения границы гражданами таких стран, как:

Сирия;

Йемен;

Ирак.

Однако пункты пропуска в Салле и Вартиусе на крайнем севере страны останутся открытыми для людей, желающих подать заявления на предоставление убежища.

Россия и Финляндия имеют границу с протяженностью 1 340 км.

Напомним, в последние месяцы Финляндия фиксирует рост попыток въезда в страну с территории РФ. Тем не менее, большое количество из них не имеет необходимых для въезда документов.

Также мы писали, что правительство Эстонии по примеру Финляндии планирует закрыть все четыре пограничных перехода на границе с Россией. Пока для этого разрабатываются все необходимые основания.