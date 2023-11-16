Естонські прикордонники заявили про можливість закриття всіх КПП на кордоні з РФ

КПП "Івангород" на кордоні Естонії з РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Уряд Естонії за прикладом Фінляндії планує закрити всі чотири прикордонні переходи на кордоні з Росією. Наразі для цього розробляються всі необхідні підстави.

Про це повідомляє естонське видання Postimees з посиланням на начальника прикордонної служби Естонії Вейко Коммусаара.

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За словами голови естонського відомства, про плани Фінляндії закрити кордон з Росією естонський уряд знав.

"Нам були відомі рішення Фінляндії закрити чотири пункти пропуску. Це, звичайно, може означати, що люди, які й досі збиралися біля цих кордонів, опиняться на естонських прикордонних переходах", — заявив він.

Начальник Прикордонної служби Естонії Вейко Коммусаар. Джерело: Eero Vabamägi / Postimees

Коммусаар заявив: в Естонії наразі вивчаються всі можливі підстави заради того, аби ухвалити подібне рішення якомога швидше.

"В'їзд до Євросоюзу через Естонію можливий лише для тих, хто має на це законні підстави. Ми уважно стежимо за ситуацією і, якщо буде потрібно, готові запобігти будь-якій нелегальній міграції. Залежно від ситуації на кордоні, це може означати часткове або повне закриття пунктів пропуску",— каже він.

Фінляндія закрила кордон з РФ — що відомо

Відзначимо, що Фінляндія сьогодні закрила чотири основні пункти пропуску на кордоні з Росією. Уряд країни пояснив це тим, що російська влада допомагає нелегальним мігрантам з третіх країн добиратися до кордонів з метою набуття статусу біженців на території ЄС.

Нагадаємо, що раніше фінські прикордонники повідомили про зростання кількості спроб в'їзду росіян до країни без необхідних документів. Перед цим скандинавська держава закрила свої кордони для автомобілів з російською реєстрацією.