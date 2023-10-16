Финляндия предоставила Украине уже 19-пакет оборонной помощи, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с лидером Финляндии Саули Ниинистё. Он выразил благодарность за предоставленный уже 19-й пакет военной помощи для нашего государства.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Также глава государства поблагодарил президента Финляндии за "действенное участие" в реализации Формулы мира, а именно за пункт о радиационной и ядерной безопасности.

"Рассказал о продолжении инициативы #GrainFromUkraine. Обсудили вызовы безопасности на Ближнем Востоке и ситуацию на поле боя в Украине", — добавил Зеленский.

Скриншот сообщения

Также мы писали о том, что в Польше не останавливали передачу оружия для Украины, сейчас его передают по прошлым контрактам. Варшава всегда имеет связь с США по поставке военной помощи для ВСУ.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал помощь Украине на фоне войны Израиля с ХАМАСом. Он рассказал, повлияет ли эта ситуация на поддержку Украины Альянсом.