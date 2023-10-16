Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Финляндия предоставила Украине уже 19-й пакет оборонной помощи, — Зеленский arrow

Финляндия предоставила Украине уже 19-й пакет оборонной помощи, — Зеленский

16 октября 2023 20:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Финляндия предоставила Украине уже 19-пакет оборонной помощи, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с лидером Финляндии Саули Ниинистё. Он выразил благодарность за предоставленный уже 19-й пакет военной помощи для нашего государства.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Читайте также:

О чем говорили лидеры стран

Также глава государства поблагодарил президента Финляндии за "действенное участие" в реализации Формулы мира, а именно за пункт о радиационной и ядерной безопасности.

"Рассказал о продолжении инициативы #GrainFromUkraine. Обсудили вызовы безопасности на Ближнем Востоке и ситуацию на поле боя в Украине", — добавил Зеленский.

телефонный разговор с президентом Финляндии
Скриншот сообщения

Также мы писали о том, что в Польше не останавливали передачу оружия для Украины, сейчас его передают по прошлым контрактам. Варшава всегда имеет связь с США по поставке военной помощи для ВСУ.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал помощь Украине на фоне войны Израиля с ХАМАСом. Он рассказал, повлияет ли эта ситуация на поддержку Украины Альянсом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

None

Тепло в Киеве и новые графики отключений ДТЭК: как стартует отопительный сезон

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз