Фінляндія надала Україні вже 19-пакет оборонної допомоги, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з лідером Фінляндії Саулі Нііністьо. Він висловив вдячність за наданий вже 19-й пакет військової допомоги для нашої держави від країни.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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Також глава держави подякував президенту Фінляндії за "дієву участь" щодо реалізації Формули миру, а саме за пункт про радіаційну та ядерну безпеку.

"Розповів про цьогорічне продовження ініціативи #GrainFromUkraine. Обговорили безпекові виклики на Близькому Сході та ситуацію на полі бою в Україні", — додав Зеленський.

Скриншот допису

Також ми писали про те, що у Польщі не зупиняли передачу зброї для України, зараз її передають за минулими контрактами. Варшава завжди має зв'язок зі США щодо постачання військової допомоги для ЗСУ.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував допомогу Україні на тлі війни Ізраїлю з ХАМАСом. Він розповів, чи вплине ця ситуація на підтримку України Альянсом.