Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Financial Times объяснило, зачем Си Цзиньпин позвонил Зеленскому arrow

Financial Times объяснило, зачем Си Цзиньпин позвонил Зеленскому

28 апреля 2023 11:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Financial Times объяснило, зачем Си Цзиньпин позвонил Зеленскому
Лидер КНР Си Цзиньпин. Фото: Reuters/Ludovic Marin/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Китайский лидер Си Цзиньпин позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы продемонстрировать миролюбие и нейтралитет. Этот звонок стал попыткой приуменьшить негативное влияние заявления дипломата Лу Шайе.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Читайте также:

Си пытался дезавуировать слова посла

По словам некоторых чиновников Евросоюза, время для звонка Си Цзиньпина Владимиру Зеленскому было выбрано не случайно.

Причиной звонка стали скандальные слова посла Китая во Франции Лу Шайе о суверенитете постсоветских стран.

"После комментариев посла в Париже им нужно как-то возместить ущерб", — уверены в ЕС.

Китай заботится о своем послевоенном будущем

Кроме того, слова китайского посла испортили репутацию КНР в Европе.

Китайские власти поняли, что необходимо сделать шаги навстречу Украине, чтобы убедить Европу в своей искренности по поводу нейтралитета в войне и поддержки независимости и территориальной целостности Украины.

"Китай хочет по крайней мере иметь право голоса в Украине после конфликта, чтобы предотвратить полный поворот Украины на Запад в процессе постконфликтного государственного строительства", — говорится в статье FT.

Напомним, что Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк выразил недоумение заявлением посла Китая во Франции по поводу суверенитета бывших советских республик. Он напомнил, что КНР достаточно щепетильно относится к своей истории.

Также мы сообщали, что в Европарламенте заговорили о санкциях против Китая. Глава фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер объяснил, что страны ЕС должны стать на сторону демократии.

Добавим, что Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Китая после высказываний главы дипмиссии КНР во Франции, подвергшего сомнению суверенитет постсоветских стран. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил сожаление по поводу таких заявлений китайского дипломата, подчеркнув, что такая позиция непонятна и печальна.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас