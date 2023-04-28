Financial Times объяснило, зачем Си Цзиньпин позвонил Зеленскому

Лидер КНР Си Цзиньпин. Фото: Reuters/Ludovic Marin/Pool

Китайский лидер Си Цзиньпин позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы продемонстрировать миролюбие и нейтралитет. Этот звонок стал попыткой приуменьшить негативное влияние заявления дипломата Лу Шайе.

Об этом сообщает издание Financial Times.

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По словам некоторых чиновников Евросоюза, время для звонка Си Цзиньпина Владимиру Зеленскому было выбрано не случайно.

Причиной звонка стали скандальные слова посла Китая во Франции Лу Шайе о суверенитете постсоветских стран.

"После комментариев посла в Париже им нужно как-то возместить ущерб", — уверены в ЕС.

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Кроме того, слова китайского посла испортили репутацию КНР в Европе.

Китайские власти поняли, что необходимо сделать шаги навстречу Украине, чтобы убедить Европу в своей искренности по поводу нейтралитета в войне и поддержки независимости и территориальной целостности Украины.

"Китай хочет по крайней мере иметь право голоса в Украине после конфликта, чтобы предотвратить полный поворот Украины на Запад в процессе постконфликтного государственного строительства", — говорится в статье FT.

Напомним, что Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк выразил недоумение заявлением посла Китая во Франции по поводу суверенитета бывших советских республик. Он напомнил, что КНР достаточно щепетильно относится к своей истории.

Также мы сообщали, что в Европарламенте заговорили о санкциях против Китая. Глава фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер объяснил, что страны ЕС должны стать на сторону демократии.

Добавим, что Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Китая после высказываний главы дипмиссии КНР во Франции, подвергшего сомнению суверенитет постсоветских стран. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил сожаление по поводу таких заявлений китайского дипломата, подчеркнув, что такая позиция непонятна и печальна.