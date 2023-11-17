Филиппины обвинили Китай в давлении на более слабые страны

Китайские корабли в океане. Фото: CNN

Филиппины пообещали продолжать доставлять припасы на военный корабль, севший на мель в Южно-Китайском море. Этот своеобразный форпост вызывает постоянные конфликты между Филиппинами и Китаем.

Об этом сообщает The Guardian.

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В 1999 году Филиппины намеренно посадили BRP Sierra Madre на мель Второго Томаса, подводного рифа на островах Спратли. Это было предпринято для того, чтобы защититься от экспансии со стороны Китая.

Пекин требовал убрать военный корабль и в последние месяцы неоднократно пытался заблокировать филиппинским лодкам доставку припасов военным на борту, применяя водометы. Китай претендует на почти все Южно-Китайское море, несмотря на то, что международное сообщество признало, что на это нет правовых оснований.

"Китай хочет использовать свою превосходящую силу — короче говоря, они хотят заставить малые страны подчиниться. И для международного сообщества очень важно это знать" , — сказал полковник Медель Агилар, пресс-секретарь вооруженных сил Филиппин.

Филиппины и в дальнейшем будут снабжать корабль припасами

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший четко дал понять, что BRP Sierra Madre не будет отбуксирована, сказал Агилар.

"BRP Sierra Madre останется там и всегда будет укомплектован военнослужащими нашего флота. Поэтому миссии по ротации и пополнению запасов также будут продолжаться, несмотря на препятствия, которые создает Китай", — заверил он.

Агилар добавил, что Филиппины придерживаются "стратегии прозрачности", чтобы гарантировать, что международное сообщество было в курсе действий Китая в Южно-Китайском море.

Ранее мы сообщали, что после визита в Соединенные Штаты и встречи с Джо Байденом лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна не будет вести холодную или горячую войну с какой-либо нацией. Он подчеркнул, что Китай готов быть партнером и другом Штатов.