Федоров назвал ключевые задачи, которые планирует выполнить на своем посту

Михаил Федоров

Министерство цифровой трансформации поможет Министерству образования и науки реализовать качественные изменения и внедрять инновационные решения в образовательный процесс.

Об этом сообщил Михаил Федоров в своем Telegram.

Что известно

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров раскрыл приоритеты по трансформации образования и науки после своего назначения на должность.

"Мир не стоит на месте. Вне нашей войны мир продолжает активно развиваться. Самые могущественные государства изо всех сил конкурируют за таланты. Технологии меняют актуальность профессий. Образование и наука нуждаются в трансформации. Нужны более смелые и быстрые изменения, чтобы наши дети получили знания, соответствующие вызовам современности. Теперь задача нашей команды — помочь Министерству образования и науки реализовать качественные изменения", — отметил он.

Ключевые задачи работы министерства

По его словам, есть четыре основных вектора работы министерства.

Первый касается трансформирования учебных заведений в поддерживающие и привлекающие талантливых преподавателей за достойную оплату труда. Отдельное внимание будет уделено развитию английского языка, цифровым навыкам, предпринимательству.

"Открытие возможностей для талантливых ученых. Грантовое и быстрое финансирование проектов", — добавил вице-премьер.

Второй — цифровизация образования. В частности, предполагается расширение "Дія" на образовательное направление. Для школьников, студентов и родителей будут доступны новые сервисы, для преподавателей — развитие онлайн системы для работы с контентом, создание платформы для управления образовательными процессами и получение данных для принятия качественных управленческих решений.

Третье направление — разработка и внедрение стратегии развития инноваций Украины будущего, чтобы украинцы создавали миллиардные компании и конкурировали с технологически развитыми странами.

И четвертый – развитие милтек, то есть военных технологий.

"Планируем запуск образовательного, инновационного милтек-кластера, задача которого — поддерживать и претворять в жизнь идеи, проекты, связанные с военными технологиями. Это ускорит нашу победу на поле боя и создаст фундамент для экономики будущего", — подчеркнул Федоров.

Напомним, 21 марта Верховная Рада назначила Михаила Федорова на должность вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Украины.