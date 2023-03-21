Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Федоров назвал ключевые задачи, которые планирует выполнить на своем посту arrow

Федоров назвал ключевые задачи, которые планирует выполнить на своем посту

21 марта 2023 17:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Михаил Федоров
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министерство цифровой трансформации поможет Министерству образования и науки реализовать качественные изменения и внедрять инновационные решения в образовательный процесс.

Об этом сообщил Михаил Федоров в своем Telegram.

Читайте также:

Что известно

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров раскрыл приоритеты по трансформации образования и науки после своего назначения на должность.

"Мир не стоит на месте. Вне нашей войны мир продолжает активно развиваться. Самые могущественные государства изо всех сил конкурируют за таланты. Технологии меняют актуальность профессий. Образование и наука нуждаются в трансформации. Нужны более смелые и быстрые изменения, чтобы наши дети получили знания, соответствующие вызовам современности. Теперь задача нашей команды — помочь Министерству образования и науки реализовать качественные изменения", — отметил он.

Ключевые задачи работы министерства

По его словам, есть четыре основных вектора работы министерства.

Первый касается трансформирования учебных заведений в поддерживающие и привлекающие талантливых преподавателей за достойную оплату труда. Отдельное внимание будет уделено развитию английского языка, цифровым навыкам, предпринимательству.

"Открытие возможностей для талантливых ученых. Грантовое и быстрое финансирование проектов", — добавил вице-премьер.

Второй — цифровизация образования. В частности, предполагается расширение "Дія" на образовательное направление. Для школьников, студентов и родителей будут доступны новые сервисы, для преподавателей — развитие онлайн системы для работы с контентом, создание платформы для управления образовательными процессами и получение данных для принятия качественных управленческих решений.

Третье направление — разработка и внедрение стратегии развития инноваций Украины будущего, чтобы украинцы создавали миллиардные компании и конкурировали с технологически развитыми странами.

И четвертый – развитие милтек, то есть военных технологий.

"Планируем запуск образовательного, инновационного милтек-кластера, задача которого — поддерживать и претворять в жизнь идеи, проекты, связанные с военными технологиями. Это ускорит нашу победу на поле боя и создаст фундамент для экономики будущего", — подчеркнул Федоров.

Напомним, 21 марта Верховная Рада назначила Михаила Федорова на должность вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

18:21 Суд отказался продлить арест экс-заместителя главы Минрегиона Лозинского

18:17 РФ призывает Китай предоставить ей летальное оружие, — Столтенберг

18:12 Украинцам продолжили бесплатный проезд поездом в Германию: график и условия поездки

Новина з відео

18:03 Зеленский приехал в Мощун под Киевом и почтил память погибших защитников

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00Тайны Балтийского моря: кто стоит за подрывом "Северных Потоков" — мнение эксперта

Новина з відео

17:46 Макс Барских показал, как о нем заботится мама и чем его балует

17:35 В Генштабе ВСУ рассказали, как усовершенствуются украинские ракетные войска и артиллерия

17:25 Е-рецепты: новая система выписки и отпуска лекарственных средств в Одессе

17:24 Рада приняла закон, запрещающий географические названия, связанные с россией

Новина з відео

18:03 Зеленский приехал в Мощун под Киевом и почтил память погибших защитников

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Новина з відео

17:46 Макс Барских показал, как о нем заботится мама и чем его балует

Новина з відео

17:17 В Калифорнии заметили таинственные огни в небе: видео облетело соцсети

Новина з відео

16:54 В оккупированном Донецке прогремели взрывы на складах с боеприпасами россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:13 На Киевщине священник разрешал оккупантам удерживать в заложниках людей в подвале храма

Новина з відео

15:43 Alyosha и Влад Дарвин презентовали альбом, релиз которого откладывали из-за войны

Новина з відео

15:37 "Форменный пед***ст": скабеева разозлилась после шуток Галкина

Новина з відео

15:30 Рестораторы из Одессы создают уникальные блюда для военных на фронте

Новина з відео

15:16 Жена Беднякова трогательно поздравила его с днем рождения и опубликовала архивные видео

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Эксклюзив

18:00Тайны Балтийского моря: кто стоит за подрывом "Северных Потоков" — мнение эксперта

Эксклюзив

12:29ВСУ приступают к деоккупации Крыма: эксперт объяснил мощные взрывы в Джанкое

Эксклюзив

09:00Из Японии в деоккупированный Иванков передали 100 средств реабилитации: фоторепортаж

Эксклюзив

07:40Конфискация российских активов: Гетманцев объяснил, что принадлежало РФ и как это отбирает Украина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

06:40 Исполнителю роли Сириуса Блэка в Гарри Поттере — 65: ТОП-7 любимых фильмов кинозвезды

06:23Назначение субсидий на лето: почему часть пенсионеров лишится помощи

Новина з фото

21:25 Променяли спортивную карьеру на шоу-бизнес: звезды с медалями на полке

Новина з фото

20:16Минная опасность в Харьковской области: за неделю в регионе травмировались пять человек

Эксклюзив

19:30Весенняя Одесса: цветущий парк Победы через объектив фотографа Новини.LIVE

Актуальное по теме

None 21 Март 18:21

Суд отказался продлить арест экс-заместителя главы Минрегиона Лозинского

None 21 Март 18:15

РФ призывает Китай предоставить ей летальное оружие, — Столтенберг

None 21 Март 18:12

Украинцам продолжили бесплатный проезд поездом в Германию: график и условия поездки

None 21 Март 18:03

Зеленский приехал в Мощун под Киевом и почтил память погибших защитников

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB