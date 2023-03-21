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Федоров назвав ключові завдання, які планує виконати на своїй посаді

21 березня 2023 17:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Михайло Федоров
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністерство цифрової трансформації допоможе Міністерству освіти та науки реалізувати якісні зміни, а також впроваджувати інноваційні рішення в освітній процес.

Про це повідомив Михайло Федоров у своєму Telegram.

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Що відомо

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розкрив пріоритети щодо трансформації освіти і науки після свого призначення на посаду.

"Світ не стоїть на місці. Поза нашою війною світ продовжує активно розвиватися. Наймогутніші держави з усіх сил конкурують за таланти. Технології змінюють актуальність професій. Освіта та наука потребують трансформації. Потрібні сміливіші та швидші зміни, щоб наші діти здобули знання, які відповідають викликам сучасності. Тепер завдання нашої команди – допомогти Міністерству освіти та науки реалізувати якісні зміни", — зазначив він.

Ключові завдання роботи міністерства

За його словами, є чотири основних вектори роботи міністерства.

Перший стосується трансформування закладів освіти в такі, що підтримують та залучають талановитих викладачів за гідну оплату праці. Окрема увага приділятиметься розвитку англійської мови, цифрових навичок, підприємництва.

"Відкриття можливостей для талановитих науковців. Грантове й швидке фінансування проєктів", — додав віцепрем'єр.

Другий — цифровізація освіти. Зокрема, передбачається розширення "Дії" на освітній напрям. Для школярів, студентів та батьків будуть доступні нові сервіси, для викладачів — розвиток онлайн-системи для роботи з контентом, створення платформи для управління освітніми процесами та отримання даних для ухвалення якісних управлінських рішень.

Третій напрям — це розроблення та впровадження стратегії розвитку інновацій України майбутнього, щоб українці створювали мільярдні компанії та конкурували з технологічно розвиненими країнами.

І четвертий – розвиток мілтек, тобто військових технологій.

"Плануємо запуск освітнього, інноваційного мілтек-кластеру, завдання якого — підтримувати та впроваджувати в життя ідеї, проєкти, пов'язані з військовими технологіями. Це пришвидшить нашу перемогу на полі бою та створить фундамент для економіки майбутнього", — наголосив Федоров.

Нагадаємо,  21 березня Верховна Рада призначила Михайла Федорова на посаду віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації України.

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