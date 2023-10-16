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Федеральный суд может ограничить слушание Трампа по делу о вмешательстве в выборы

16 октября 2023 15:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Федеральный суд может ограничить слушание Трампа по делу о вмешательстве в выборы
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Федеральный суд США уже сегодня, 16 октября, рассмотрит вопрос о применении запрета на слушание Дональда Трампа по уголовному делу по его попыткам отменить результаты выборов 2020 года. Это историческое обвинение, содержащее 41 пункт.

Об этом сообщает The Guardian.

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Что известно о деле

Соответствующее слушание запланировано 16 октября в Вашингтоне. Однако отмечается, что решение судьи Тани Чуткан сопровождается некоторыми проблемами, учитывая то, что Трамп имеет юридическую возможность проверить границы защитного предписания или совсем его проигнорировать, что ставит под сомнение санкции в отношении заключения экс-президента.

Отмечается, что после того, как в августе Трампа были предъявлены обвинения в сговоре с целью препятствования мирной передаче власти, прокуроры жаловались в судебных материалах, что он сделал десятки предвзятых заявлений, которые могли запугать людей от показаний против него на суде и даже отравить жюри.

Что предшествовало

Недавно в Атланте большое жюри обвинило Дональда Трампа и 18 его сподвижников по поводу их попыток подрыва президентских выборов в 2020 году. Это историческое обвинение, содержащее 41 пункт, стало уже четвертым уголовным делом против Трампа.

Некоторые из его обвиняемых стремились передать свои дела в федеральный суд, что позволило бы им защищаться от обвинений на федеральном уровне и предложить более выгодные резервы присяжных.

Напомним, 26 сентября по приговору суда экс-президент США Дональд Трамп виновен в мошенничестве. Долгое время он обманывал банки и страховщиков, завышая свой капитал в документах.

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