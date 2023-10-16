Федеральний суд може обмежити слухання Трампа у справі про втручання у вибори
Федеральний суд США вже сьогодні, 16 жовтня, розгляне питання про застосування заборони на слухання Дональда Трампа у кримінальній справі щодо його спроб скасувати результати виборів 2020 року. Це історичне звинувачення, яке містить 41 пункт.
Про це повідомляє The Guardian.
Що відомо про справу
Як відомо, відповідне слухання заплановане 16 жовтня у Вашингтоні. Проте зазначається, що рішення судді Тані Чуткан супроводжується деякими проблемами, враховуючи те, що Трамп має юридичну можливість перевірити межі захисного припису або й зовсім його проігнорувати, що ставить під сумнів санкції стосовно ув'язнення експрезидента.
Зазначається, що після того, як у серпні Трампу було висунуто звинувачення у змові з метою перешкоджання мирній передачі влади, прокурори скаржилися в судових матеріалах, що він зробив десятки упереджених заяв, які могли залякати людей від свідчень проти нього на суді та навіть отруїти журі.
Що передувало
Нещодавно в Атланті велике журі звинуватило Дональда Трампа та 18 його сподвижників з приводу їхніх спроб підриву президентських виборів у 2020 році. Це історичне звинувачення, яке містить 41 пункт, стало вже четвертою кримінальною справою проти Трампа.
Деякі з його співобвинувачених прагнули передати свої справи до федерального суду, що дало б їм змогу захищатися від звинувачень на федеральному рівні та запропонувати більш вигідні резерви присяжних.
Нагадаємо, 26 вересня за вироком суду експрезидент США Дональд Трамп є винним у шахрайстві. Упродовж тривалого часу він обманював банки та страховиків, завищуючи свій капітал у документах.
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