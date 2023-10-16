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Федеральний суд може обмежити слухання Трампа у справі про втручання у вибори

16 жовтня 2023 15:00
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Федеральний суд може обмежити слухання Трампа у справі про втручання у вибори
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Федеральний суд США вже сьогодні, 16 жовтня, розгляне питання про застосування заборони на слухання Дональда Трампа у кримінальній справі щодо його спроб скасувати результати виборів 2020 року. Це історичне звинувачення, яке містить 41 пункт.

Про це повідомляє The Guardian

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Що відомо про справу

Як відомо, відповідне слухання заплановане 16 жовтня у Вашингтоні. Проте зазначається, що рішення судді Тані Чуткан супроводжується деякими проблемами, враховуючи те, що Трамп має юридичну можливість перевірити межі захисного припису або й зовсім його проігнорувати, що ставить під сумнів санкції стосовно ув'язнення експрезидента.

Зазначається, що після того, як у серпні Трампу було висунуто звинувачення у змові з метою перешкоджання мирній передачі влади, прокурори скаржилися в судових матеріалах, що він зробив десятки упереджених заяв, які могли залякати людей від свідчень проти нього на суді та навіть отруїти журі.

Що передувало

Нещодавно в Атланті велике журі звинуватило Дональда Трампа та 18 його сподвижників з приводу їхніх спроб підриву президентських виборів у 2020 році. Це історичне звинувачення, яке містить 41 пункт, стало вже четвертою кримінальною справою проти Трампа.

Деякі з його співобвинувачених прагнули передати свої справи до федерального суду, що дало б їм змогу захищатися від звинувачень на федеральному рівні та запропонувати більш вигідні резерви присяжних.

Нагадаємо, 26 вересня за вироком суду експрезидент США Дональд Трамп є винним у шахрайстві. Упродовж тривалого часу він обманював банки та страховиків, завищуючи свій капітал у документах. 

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