"Фантастическое лицемерие": Подоляк прокомментировал заявление Путина о войне в Израиле

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: Reuters

В среду, 6 октября, во время выступления на российской энергетической неделе, диктатор Владимир Путин прокомментировал войну на Ближнем Востоке, цинично призвав не "трогать мирное население", чтобы минимизировать потери. В свою очередь, советник главы ОП Михаил Подоляк назвал это "лицемерием" в контексте российско-украинской войны.

Соответствующее заявление Михаил Подоляк написал на своей странице в Telegram.

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"Фантастическое лицемерие. Субъект "Путин", чьи руки в прямом смысле по локоть в крови жителей Мариуполя и Бучи, покашливая, призывает "стороны конфликта" на Ближнем Востоке не трогать "стариков, женщин и детей", если мужчины решили поиграть между собой мышцами", — написал Подоляк.

Советник главы ОП напомнил, что именно Путин виновен в геноциде украинцев, от рук которого погибло большое количество мирного населения.

"Так или иначе, у России не получится ни заговорить ситуацию, ни надеть лицемерную "миротворческую" маску. Все слишком очевидно и слишком обильно измазано кровью. Путин и его элита — военные преступники. ХАМАС — это усовершенствованный в зверствах ИГИЛ", — подчеркнул Подоляк.

И подчеркнул, что террористы обязательно понесут ответственность и окажутся на скамье подсудимых.

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Напомним, российский диктатор Владимир Путин встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Во время встречи он впервые решил прокомментировать войну между Израилем и боевиками ХАМАСа.

Добавим, что российский диктатор Владимир Путин уже неоднократно делал циничные заявления о войне в Украине, которую начал сам. В этот раз он сказал, что Россия "была вынуждена ввести войска, потому что цивилизованных способов обеспечения безопасности России уже не осталось".