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Путін прокоментував війну в Ізраїлі та вчергове звинуватив у всьому США

10 жовтня 2023 19:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Путін прокоментував війну в Ізраїлі та вчергове звинуватив у всьому США
Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом ас-Судані. Під час зустрічі він перший раз вирішив прокоментувати війну між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу.

Про це пишуть російські пропагандисти видання "РИА Новости".

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Також він згадав і за війну в Україні та наголосив, що політика США щодо Близького Сходу є "провальною".

"І українська криза (війна РФ проти України. — Ред.) триває, і, на жаль, ми бачимо різке загострення ситуації на Близькому Сході. Я думаю, що багато хто погодиться зі мною в тому, що це яскравий приклад провалу політики Сполучених Штатів на Близькому Сході", — сказав президент РФ.

Чергове звинувачення Сполучених Штатів

Крім того, Путін заявив, що США нібито "намагалися монополізувати врегулювання" замість того, щоб займатися пошуком необхідних компромісів для обох сторін.

За його словами, США "просували свої власні уявлення про те, як це має бути зроблено, чинили тиск на обидві сторони".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кремль, ймовірно, використовуватиме ракетні напади угруповання ХАМАС по Ізраїлю як засіб проведення низки інформаційних кампаній, метою яких є відвернення уваги та підтримки США та Заходу від України. 

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