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"Фантастичне лицемірство": Подоляк прокоментував заяву Путіна щодо війни в Ізраїлі

11 жовтня 2023 21:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Фантастичне лицемірство": Подоляк прокоментував заяву Путіна щодо війни в Ізраїлі
Радник голови ОП Михайло Подоляк. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У середу, 6 жовтня, під час виступу на російському енергетичному тижні диктатор Володимир Путін прокоментував війну на Близькому Сході, цинічно закликавши не "чіпати мирне населення", щоб мінімізувати втрати. Своєю чергою, радник голови ОП Михайло Подоляк назвав це "лицемірством" в контексті російсько-української війни. 

Відповідну заяву Михайло Подоляк написав на своїй сторінці в Telegram.

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"Фантастичне лицемірство. Суб'єкт "Путін", чиї руки в прямому сенсі по лікоть у крові жителів Маріуполя та Бучі, покашлюючи, закликає "сторони конфлікту" на Близькому Сході не чіпати "старих, жінок і дітей", якщо чоловіки вирішили пограти між собою м'язами", — написав Подоляк. 

Радник голови ОП нагадав, що саме Путін винний у геноциді українців, від рук якого загинуло велика кількість мирного населення. 

"Так чи інакше, у Росії не вийде ні заговорити ситуацію, ні вдягнути лицемірну "миротворчу" маску. Все надто очевидно і надто рясно вимазано кров'ю. Путін та його еліта — військові злочинці. ХАМАС — це удосконалений у звірствах ІДІЛ", — підкреслив Подоляк. 

І наголосив, що терористи обов'язково понесуть відповідальність і опиняться на лаві підсудних. 

Путін прокоментував війну в Ізраїлі
Фото: скриншот

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зустрівся з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом ас-Судані. Під час зустрічі він перший раз вирішив прокоментувати війну між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу.

Додамо, російський диктатор Володимир Путін вже неодноразово робив цинічні заяви про війну в Україні, яку розпочав сам. Цього разу він сказав, що Росія "була змушена ввести війська, бо цивілізованих способів забезпечення безпеки Росії вже не залишилося". 

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