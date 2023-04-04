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Фальсификация деловых документов: какие еще обвинения инкриминируют Трампу

4 апреля 2023 23:58
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Какие обвинения инкриминируют Трампу
45 президент США Дональд Трамп
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг обнародовал заявление, в котором описал обвинения, выдвинутые против 45-го президента США Дональда Трампа по делу о выплатах бывшей порноактрисе.

Об этом говорится в тексте заявления, которое распространили СМИ.

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Он обвиняется в фальсификации деловой документации Нью-Йорка с целью "скрытия информации, которая может нанести вред, и незаконной деятельности от американских избирателей до и после выборов 2016 года".

"Трамп приложил немало усилий, чтобы скрыть эти действия, внеся десятки ложных записей в деловую документацию, чтобы скрыть преступную деятельность, в том числе попытки нарушить избирательное законодательство штата и федеральное законодательство", заявил окружной прокурор Манхэттена.

В обвинительном акте указывают три эпизода, подтверждающие существование этой схемы:

  • бывшему швейцару отеля Trump Tower через подставную компанию было заплачено 30 тысяч долларов, чтобы он не рассказал о якобы внебрачном ребенке Трампе;
  • неназванной женщине из-за той же компании было заплачено 150 тысяч долларов, утверждавшей, что имела сексуальные отношения с Трампом;
  • юридический советник Трампа за 12 дней до президентских выборов перевел 130 тысяч долларов адвокату порноактрисы через подставную компанию.

Что угрожает Трампу

Все эти обвинения — это уголовные правонарушения наименьшей степени тяжести. По законодательству Нью-Йорка за каждое грозит до четырех лет тюрьмы.

После того, как Дональд Трамп зачитали обвинения, он покинул зал суда. Скорее всего, Трампа был отпущен из суда под личное обязательство. Заметим, что, покидая зал суда, Трамп не сделал никаких заявлений. Он сразу отправился в свой кортеж.

Напомним, 30 марта большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка обвинило Трампа за выплату 130 тысяч долларов актрисе Сторми Дэниелс. Против Трампа выдвинуто более 30 пунктов, связанных с бизнес-мошенничеством. Трамп обвинений не признает.

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