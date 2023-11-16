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Эстонские пограничники заявили о возможности закрытия всех КПП на границе с РФ

16 ноября 2023 22:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Эстонские пограничники заявили о возможности закрытия всех КПП на границе с РФ
КПП "Ивангород" на границе Эстонии с РФ. Иллюстративное фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Правительство Эстонии по примеру Финляндии планирует закрыть все четыре пограничных перехода на границе с Россией. Пока для этого разрабатываются все необходимые основания.

Об этом сообщает эстонское издание Postimees со ссылкой на начальника пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаара.

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По словам главы эстонского ведомства, о планах Финляндии закрыть границу с Россией эстонское правительство знало.

"Нам были известны решения Финляндии закрыть четыре пункта пропуска. Это, конечно, может означать, что люди, которые до сих пор собирались у этих границ, окажутся на эстонских пограничных переходах", — заявил он.

Начальник Пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар. Источник: Eero Vabamägi / Postimees

Коммусаар заявил: в Эстонии изучаются все возможные основания ради того, чтобы принять подобное решение как можно скорее.

"Въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для тех, кто имеет на это законные основания. Мы внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе, это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска ", — говорит он.

Финляндия закрыла границу с РФ - что известно

Отметим, что Финляндия сегодня закрыла четыре основных пункта пропуска на границе с Россией. Правительство страны объяснило это тем, что российские власти помогают нелегальным мигрантам из третьих стран, добираться до границ с целью обретения статуса беженцев на территории ЕС.

Напомним, что ранее финские пограничники сообщили о росте количества попыток въезда россиян в страну без необходимых документов. Перед этим скандинавское государство закрыло свои границы для автомобилей с российской регистрацией.

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