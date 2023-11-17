Эстония установила "зубы дракона" на границе с Россией

"Зубы дракона" на границе Эстонии с Россией. Фото: ILMAR SAABAS/DELFI MEEDIA

Эстония разместила бетонные противотанковые заграждения, известные как "зубы дракона", на пограничном мосту, соединяющем ее с Россией. Речь идет о мосте между эстонской Нарвой и российским Ивангородом.

Об этом сообщает DELFI.

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"Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов. Также, поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытия Ивангородского пограничного пункта на ремонт, эти бетонные блоки в период закрытия будут ограничивать передвижение автотранспорта на мосту", — рассказал глава нарвского пограничного пункта Марек Лийва.

"Зубы дракона" на границе Эстонии с Россией. Фото: ILMAR SAABAS/DELFI MEEDIA

В частности, по словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, есть подозрения, что "что-то происходит" на восточной границе с РФ.

Ляэнеметс подчеркнул, что РФ не должна пропускать лиц без оснований для въезда в Шенгенскую зону. Однако российские пограничники их пускают.

"Зубы дракона" на границе Эстонии с Россией. Фото: ILMAR SAABAS/DELFI MEEDIA

Напомним, что правительство Эстонии по примеру Финляндии планирует закрыть все четыре пограничных перехода на границе с Россией. Пока для этого разрабатываются все необходимые основания.