Естонія встановила "зуби дракона" на кордоні з Росією
Естонія розмістила бетонні протитанкові загородження, відомі як "зуби дракона", на прикордонному мосту, який з'єднує її з Росією. Мова йде про міст між естонською Нарвою та російським Івангородом.
Про це повідомляє DELFI.
Чому Естонія встановила "зуби дракона" на кордоні з Росією
"Ми підготували ці бетонні блоки на випадок, якщо уряд Естонії вирішить за прикладом наших сусідів обмежити в'їзд у країну із РФ, щоб стримати хвилю нелегальних мігрантів. Також, оскільки з 1 лютого ми очікуємо на закриття Івангородського прикордонного пункту на ремонт, ці бетонні блоки в період закриття обмежуватимуть пересування автотранспорту на мосту", — розповів очільник нарвського прикордонного пункту Марек Лійва.
Зокрема, за словами міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса, є підозри що "щось відбувається" на східному кордоні з РФ.
Ляенеметс наголосив, що РФ не повинна пропускати осіб без підстав для в'їзду до Шенгенської зони. Однак російські прикордонники їх пускають.
Нагадаємо, що уряд Естонії за прикладом Фінляндії планує закрити всі чотири прикордонні переходи на кордоні з Росією. Наразі для цього розробляються всі необхідні підстави.
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