Естонія встановила "зуби дракона" на кордоні з Росією

"Зуби дракона" на кордоні Естонії з Росією. Фото: ILMAR SAABAS/DELFI MEEDIA

Естонія розмістила бетонні протитанкові загородження, відомі як "зуби дракона", на прикордонному мосту, який з'єднує її з Росією. Мова йде про міст між естонською Нарвою та російським Івангородом.

Про це повідомляє DELFI.

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"Ми підготували ці бетонні блоки на випадок, якщо уряд Естонії вирішить за прикладом наших сусідів обмежити в'їзд у країну із РФ, щоб стримати хвилю нелегальних мігрантів. Також, оскільки з 1 лютого ми очікуємо на закриття Івангородського прикордонного пункту на ремонт, ці бетонні блоки в період закриття обмежуватимуть пересування автотранспорту на мосту", — розповів очільник нарвського прикордонного пункту Марек Лійва.

"Зуби дракона" на кордоні Естонії з Росією. Фото: ILMAR SAABAS/DELFI MEEDIA

Зокрема, за словами міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса, є підозри що "щось відбувається" на східному кордоні з РФ.

Ляенеметс наголосив, що РФ не повинна пропускати осіб без підстав для в'їзду до Шенгенської зони. Однак російські прикордонники їх пускають.

"Зуби дракона" на кордоні Естонії з Росією. Фото: ILMAR SAABAS/DELFI MEEDIA

Нагадаємо, що уряд Естонії за прикладом Фінляндії планує закрити всі чотири прикордонні переходи на кордоні з Росією. Наразі для цього розробляються всі необхідні підстави.