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Эстония планирует переименовать Калининград в Кенигсберг

27 сентября 2023 14:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Эстония планирует переименовать Калининград в Кенигсберг
Правительство Эстонии. Фото: аrmyinform.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Комитет по внешним связям Эстонии предложил заменить название Калининград на его исторический вариант — Кенигсберг. Запрос рассмотрит комиссия по стандартам эстонского языка.

Об этом сообщает пресс-служба парламента страны.

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Сообщается, что комитет Рийгикогу (парламент) по внешним связям предложил Языковому комитету Общества родного языка рассмотреть возможность использования названия Кенигсберг в эстонском языке вместо Калининграда.

По словам председателя комитета по внешним связям Марко Михкельсона, комитет пришел к выводу о том, что использование названия Калининград, связанного с советским периодом, в эстонском языке следует прекратить, предпочитая историческое название Кенигсберг.

На заседании члены комитета также отметили, что для российского города Кингиссеп было бы уместно использовать его более ранние названия Ямбург или Яама.

Вопрос об изменении названия был обсужден комитетом по внешним связям в связи с решением Рийгикогу "Предложение Правительства республики о возвращении исторического, эстонского названия Кенигсберг", предложенным фракцией Эстонской консервативной народной партии. Обсуждение данного вопроса комитетом будет продолжено в октябре.

Напомним, что Эстония, Литва и Латвия решили присоединиться к декларации "Группы семи" по поддержке Украины. Отмечается, что это соглашение было принято во время состоявшегося в Вильнюсе саммита НАТО.

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