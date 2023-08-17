Страны Балтии присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас с Президентом Владимиром Зеленским во время визита в Украину. Фото: ОП

Эстония, Литва и Латвия решили присоединиться к декларации "Группы семи" по поддержке Украины. Отмечается, что это соглашение было принято во время состоявшегося в Вильнюсе саммита НАТО.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном премьер-министрами трех балтийских государств.

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По словам премьера Эстонии Каи Каллас, премьера Латвии Кришьяниса Кариньша и премьера Литвы Ингриды Шимоните, они присоединились к декларации о гарантиях безопасности, чтобы поддержать Украину.

Поддержка балтийских стран

"Мы будем работать с Украиной в рамках этой международной рамки, чтобы создать обязательства по безопасности и механизмы, которые помогут Украине как можно быстрее победить в этой войне, поддерживать экономическую стабильность и восстановление, обеспечить реализацию реформ, устойчивость и продвижение на ее европейском и евроатлантическом пути", — говорят политики.

Они отметили, что борьба украинцев с российскими оккупантами помогает защищать евроатлантическую безопасность и международный порядок, созданный на правилах. Премьеры пообещали поддерживать Украину "до победы" и быть участниками международных усилий по защите независимости, демократии и благосостояния нашей страны. Также они помогут в привлечении к ответственности тех, кто стоит за всеми военными преступлениями в Украине.

Текст заявления. Фото: премьер Эстонии Кая Каллас

Почему Украина должна стать членом НАТО

"Мы твердо убеждены, что только членство в НАТО предоставит Украине гарантии безопасности и надежный инструмент сдерживания, чтобы предотвратить новую агрессию экспансионистской России. Членство Украины в НАТО также существенно усилит евроатлантическую безопасность и стабильность. На саммите НАТО в Вильнюсе союзники согласились, что будущее Украины — в НАТО. Мы продолжим непреклонную поддержку Украины, чтобы она как можно быстрее стала членом Альянса", — добавили они в сообщении.

Вступление в ЕС

Кроме того, они будут сотрудничать с нашим государством по пути в Европейский Союз. Политики выразили надежду на начало переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году.

"Сильная, независимая и процветающая Украина, полностью интегрированная в евроатлантическую семью — это крайне важно для европейской безопасности", — объяснили премьеры.

Ранее военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник заявил, что главными партнерами Украины среди бывших республик СССР являются страны Балтии, потому что они хорошо помнят кремлевскую оккупацию. С Украиной же им нечего делить, потому эти государства будут поддерживать Украину и после завершения нынешней войны.

Напомним, жители Эстонии, имеющие российское гражданство, будут иметь ограниченные права на участие в местных выборах. Соответствующий законопроект подготовило Министерство юстиции страны.