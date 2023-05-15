Эрдоган заявил, что побеждает в первом туре, но не против второго

Реджеп Эрдоган на митинге своих поклонников. Фото: Reuters/Umit Bektas

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заверил своих поклонников, что победит в первом туре. Но если результаты будут свидетельствовать о необходимости тура второго, Эрдоган готов идти на него и побеждать.

Об этом сообщает Anadolu.

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Победа в первом туре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пришел на митинг своих поклонников, где выразил им свою благодарность.

Он отметил рекордную явку на этих выборах.

Эрдоган заверил: "Мы завершим этот тур, набрав более 50% голосов".

При этом он заявил, что уважает волеизъявление всех граждан Турции и ожидает ото всех "одинаковой демократической зрелости".

Эрдоган не против второго тура

Вместе с тем, Реджеп Тайип Эрдоган признал возможность второго тура президентских выборов.

"Если решение наших граждан покажет, что президентские выборы закончились в первом туре, то нет никаких проблем. Если наша страна сделала свой выбор в пользу второго тура выборов, мы готовы к этому", — заверил действующий президент Турции.

Напомним, что после подсчета 98,55% голосов лидирующую позицию занимал именно действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, у которого было 49,34% голосов.