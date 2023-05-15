Эрдоган заявил, что побеждает в первом туре, но не против второго
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заверил своих поклонников, что победит в первом туре. Но если результаты будут свидетельствовать о необходимости тура второго, Эрдоган готов идти на него и побеждать.
Об этом сообщает Anadolu.
Победа в первом туре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пришел на митинг своих поклонников, где выразил им свою благодарность.
Он отметил рекордную явку на этих выборах.
Эрдоган заверил: "Мы завершим этот тур, набрав более 50% голосов".
При этом он заявил, что уважает волеизъявление всех граждан Турции и ожидает ото всех "одинаковой демократической зрелости".
Эрдоган не против второго тура
Вместе с тем, Реджеп Тайип Эрдоган признал возможность второго тура президентских выборов.
"Если решение наших граждан покажет, что президентские выборы закончились в первом туре, то нет никаких проблем. Если наша страна сделала свой выбор в пользу второго тура выборов, мы готовы к этому", — заверил действующий президент Турции.
Напомним, что после подсчета 98,55% голосов лидирующую позицию занимал именно действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, у которого было 49,34% голосов.