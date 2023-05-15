Ердоган заявив, що перемагає у першому турі, але не проти другого

Реджеп Ердоган на мітингу своїх прихильників. Фото: Reuters/Umit Bektas

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запевнив своїх прихильників, що переможе у першому турі. Але якщо результати свідчитимуть про необхідність туру другого, то Ердоган готовий іти на нього і перемагати.

Про це повідомляє Anadolu.

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Перемога у першому турі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прийшов на мітинг своїх прихильників, де висловив їм свою подяку.

Він наголосив на рекордній явці на цих виборах.

Ердоган запевнив: "Ми завершимо цей тур, набравши понад 50% голосів".

При цьому він заявив, що поважає волевиявлення усіх громадян Туреччини й очікує від усіх "однакової демократичної зрілості".

Ердоган не проти другого туру

Разом з тим, Реджеп Таїп Ердоган визнав можливість другого туру президентських виборів.

"Якщо рішення наших громадян покаже, що президентські вибори закінчилися у першому турі, то немає жодних проблем. Якщо ж наша країна зробила свій вибір на користь другого туру виборів, ми готові до цього", — запевнив чинний президент Туреччини.

Нагадаємо, що після підрахунку 98,55% голосів лідируючу позицію займав саме чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган, у якого було 49,34% голосів.