Ердоган заявив, що перемагає у першому турі, але не проти другого
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запевнив своїх прихильників, що переможе у першому турі. Але якщо результати свідчитимуть про необхідність туру другого, то Ердоган готовий іти на нього і перемагати.
Про це повідомляє Anadolu.
Перемога у першому турі
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прийшов на мітинг своїх прихильників, де висловив їм свою подяку.
Він наголосив на рекордній явці на цих виборах.
Ердоган запевнив: "Ми завершимо цей тур, набравши понад 50% голосів".
При цьому він заявив, що поважає волевиявлення усіх громадян Туреччини й очікує від усіх "однакової демократичної зрілості".
Ердоган не проти другого туру
Разом з тим, Реджеп Таїп Ердоган визнав можливість другого туру президентських виборів.
"Якщо рішення наших громадян покаже, що президентські вибори закінчилися у першому турі, то немає жодних проблем. Якщо ж наша країна зробила свій вибір на користь другого туру виборів, ми готові до цього", — запевнив чинний президент Туреччини.
Нагадаємо, що після підрахунку 98,55% голосів лідируючу позицію займав саме чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган, у якого було 49,34% голосів.