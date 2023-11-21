Экс-президент Литвы вспомнила, как Янукович торговался за ассоциацию с ЕС

Бывший президент Украины Виктор Янукович и бывший президент Литвы Даля Грибаускайте. Фото: Reuters

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте вспомнила, как экс-президент Украины Виктор Янукович торговался за ассоциацию с Европейским Союзом. Она рассказала, почему он не подписал соглашение.

Об этом Даля Грибаускайте рассказала в интервью для "Мы — Украина".

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По словам Грибаускайте, во время саммита в Вильнюсе все были уверены, что Янукович подпишет соглашение, однако он этого не захотел сделать, ведь это очень дорого и Россия якобы наложит санкции.

"Мы сказали: "Сколько вы хотите компенсации?" Он сказал: "2 миллиарда", и мы согласились выплатить. Но он снова сказал, что не будет подписывать. Мы вышли в коридор с Меркель и с ним, и он там сказал, что не может лично подписать. Я так понимаю, его запугивали. Скорее всего, была военная угроза оккупации Украины", — рассказала она.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что самым главным аспектом на пути Украины в Европейский союз является выполнение всех рекомендаций. Он также высказался по поводу вероятного препятствования Венгрии вступлению Украины в ЕС.

Также мы писали, что от вступления в Европейский Союз украинцы ожидают уменьшения коррупции в стране. Однако больше всего их пугает повышение цен из-за членства в ЕС.