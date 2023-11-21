Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Експрезидентка Литви згадала, як Янукович торгувався за асоціацію з ЄС arrow

Експрезидентка Литви згадала, як Янукович торгувався за асоціацію з ЄС

21 листопада 2023 18:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Експрезидентка Литви згадала, як Янукович торгувався за асоціацію з ЄС
Колишній президент України Віктор Янукович та колишня президентка Литви Даля Грибаускайте. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте пригадала, як експрезидент України Віктор Янукович торгувався за асоціацію з Європейським Союзом. Вона розповіла, чому він не підписав угоду.

Про це Даля Грибаускайте розповіла в інтервʼю для "Ми — Україна".

Читайте також:

Угода про асоціацію з ЄС

За словами Грибаускайте, під час саміту у Вільнюсі всі були впевнені, що Янукович підпише угоду, однак він цього не захотів зробити, адже це дуже дорого та Росія нібито накладе санкції.

"Ми сказали: "Скільки ви хочете компенсації?" Він сказав: "2 мільярди", і ми погодилися виплатити. Але він знову сказав, що не буде підписувати. Ми вийшли в коридор з Меркель і з ним, і він там сказав, що не може особисто підписати. Я так розумію, його залякували. Скоріш за все, була військова загроза окупації України", — розповіла вона.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що найголовнішим аспектом на шляху України до Європейського союзу є виконання всіх рекомендацій. Він також висловився щодо ймовірного перешкоджання Угорщини вступу України в ЄС.

Також ми писали, що від вступу до Європейського Союзу українці очікують зменшення корупції в країні. Проте найбільше їх лякає підвищення цін через членство в ЄС. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі