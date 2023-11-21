Експрезидентка Литви згадала, як Янукович торгувався за асоціацію з ЄС

Колишній президент України Віктор Янукович та колишня президентка Литви Даля Грибаускайте. Фото: Reuters

Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте пригадала, як експрезидент України Віктор Янукович торгувався за асоціацію з Європейським Союзом. Вона розповіла, чому він не підписав угоду.

Про це Даля Грибаускайте розповіла в інтервʼю для "Ми — Україна".

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За словами Грибаускайте, під час саміту у Вільнюсі всі були впевнені, що Янукович підпише угоду, однак він цього не захотів зробити, адже це дуже дорого та Росія нібито накладе санкції.

"Ми сказали: "Скільки ви хочете компенсації?" Він сказав: "2 мільярди", і ми погодилися виплатити. Але він знову сказав, що не буде підписувати. Ми вийшли в коридор з Меркель і з ним, і він там сказав, що не може особисто підписати. Я так розумію, його залякували. Скоріш за все, була військова загроза окупації України", — розповіла вона.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що найголовнішим аспектом на шляху України до Європейського союзу є виконання всіх рекомендацій. Він також висловився щодо ймовірного перешкоджання Угорщини вступу України в ЄС.

Також ми писали, що від вступу до Європейського Союзу українці очікують зменшення корупції в країні. Проте найбільше їх лякає підвищення цін через членство в ЄС.