Експрезидентка Литви згадала, як Янукович торгувався за асоціацію з ЄС
Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте пригадала, як експрезидент України Віктор Янукович торгувався за асоціацію з Європейським Союзом. Вона розповіла, чому він не підписав угоду.
Про це Даля Грибаускайте розповіла в інтервʼю для "Ми — Україна".
Угода про асоціацію з ЄС
За словами Грибаускайте, під час саміту у Вільнюсі всі були впевнені, що Янукович підпише угоду, однак він цього не захотів зробити, адже це дуже дорого та Росія нібито накладе санкції.
"Ми сказали: "Скільки ви хочете компенсації?" Він сказав: "2 мільярди", і ми погодилися виплатити. Але він знову сказав, що не буде підписувати. Ми вийшли в коридор з Меркель і з ним, і він там сказав, що не може особисто підписати. Я так розумію, його залякували. Скоріш за все, була військова загроза окупації України", — розповіла вона.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що найголовнішим аспектом на шляху України до Європейського союзу є виконання всіх рекомендацій. Він також висловився щодо ймовірного перешкоджання Угорщини вступу України в ЄС.
Також ми писали, що від вступу до Європейського Союзу українці очікують зменшення корупції в країні. Проте найбільше їх лякає підвищення цін через членство в ЄС.
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