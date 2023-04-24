Эксперт назвал вероятную дату вступления Украины в НАТО

Встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского. ФОТО: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Запад не имеет никакого морального права чинить какие-либо препятствия для вступления Украины в НАТО. Ведь у официального Киева весомый результат: ВСУ разбивают всю российскую армию. Однако вряд ли Украина получит приглашение в Альянс на летнем саммите в Вильнюсе. Скорее всего, это может произойти 4 апреля 2024 года в Вашингтоне.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Юрий Романюк, глава ВОО "Украина в НАТО".

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По его мнению, целью визита генсека НАТО Йенса Столтенберга на прошлой неделе в Киев был серьезный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Столтенберг пытался объяснить Зеленскому, что решение о вступлении Украины в Альянс будет принято в зависимости от исхода войны с Россией.

Встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского. ФОТО: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

"Если война завершится не возвращением всех территорий, а т.н. мирными договоренностями, то Россия будет настаивать на отказе Украины от вступления в НАТО. Поэтому Украине пока не хотят давать приглашение в Альянс на Вильнюсском саммите. Вряд ли он хочет бежать впереди паровоза и попасть в глупую ситуацию", – уточнил Романюк.

Юрий Романюк. Фото: Униан

По его словам, это только один из вариантов развития событий. Если реализуется другой, а именно полная деоккупация Украиной всех своих территорий, тогда Киев гарантировано получит приглашение. Но это может произойти не на саммите в Вильнюсе, а на саммите в Вашингтоне. Он состоится 4 апреля 2024 года – в тот день НАТО исполняется 75 лет.

"В это время как раз продлится президентская кампания Джо Байдена. Для него как для политика тоже очень важна победа Украины над Россией. Ведь тогда он будет президентом-победителем, что будет положительно влиять на его предвыборную кампанию. И если к тому времени завершится горячая фаза войны, Украине могут дать приглашение в НАТО", – предположил Романюк.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей в формате "Рамштайн" на прошлой неделе заявил, что Украина в конечном итоге станет членом НАТО.

С этим согласны союзники из Североатлантического Альянса. Однако главное внимание с их стороны уделяется обеспечению победы Украины в войне над Россией.