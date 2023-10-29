Экс-глава МИД рассказал, почему Фицо не хочет помогать Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa/File Photo

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, почему премьер-министр Словакии Роберт Фицо не хочет оказывать военную помощь Украине. По его словам, он хочет торговаться с Брюсселем и США.

Об этом Павел Климкин рассказал в интервью NV.

Читайте также:

Помощь от Словакии

"У Фицо есть желание, как у Орбана, торговаться с Брюсселем и Соединенными Штатами: выжимать дополнительные деньги, дополнительные позиции. Он говорит о том, что не будет военной помощи. Ради справедливости скажем, что мы у Словакии уже большинство того, что нам нужно, забрали", — сказал Климкин.

По его словам, отказ оказывать Украине военную помощь не означает, что нельзя будет покупать оружие в Словакии.

"Это, как говорят в Одессе, две большие разницы", — подчеркнул Климкин.

Бывший министр иностранных дел Украины отметил, что у партии Smer есть люди, с которыми можно сознательно разговаривать.

"Да и с самим Фицо можно, хотя это не будет простой разговор. Там в кулуарах всегда вспоминают, как Фицо оглядывается иногда на свое прошлое, и на то, какие обиды у него были в отношениях с Украиной: кто-то там с ним не встречался. И его окружение всегда об этом рассказывает. Так что там есть много личностного. И это, я думаю, что можно убрать, хотя бы частично", — добавил Климкин.

Напомним, новый глава правительства Словакии Роберт Фицо подтвердил свою позицию по поводу отсутствия поддержки военной помощи Украине, что было заявлено во время избирательной кампании. Он считает, что нужно стремиться к мирному урегулированию вопроса.

Также мы писали, что во время встречи лидеров Европейского Союза премьер Словакии Роберт Фицо предупредил о коррупции в Украине. Поэтому, по его мнению, нужно предостерегающе относиться к будущей финансовой помощи Киеву.