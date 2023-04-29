Экс-министр образования Украины Табачник затесался к оккупантам и владеет шикарной недвижимостью

Экс-министр образования Украины Дмитрий Табачник. Фото: росСМИ

Экс-министр образования Украины Дмитрий Табачник присоединился к оккупантам и стал советником гауляйтера в Запорожской области. Он также решил баллотироваться в местное законодательное собрание от партии "Единая Россия".

Об этом пишут СМИ.

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Несмотря на свою предательскую деятельность, семье Табачника по-прежнему принадлежат шикарные особняки в элитном пригороде Киева, которые они приобрели во времена президента Виктора Януковича. Кроме того, у них есть квартира в центре столицы.

Официально, семья Табачников — хозяева поместий в элитном пригороде столицы Украины общей стоимостью около 5 млн долларов. Михаилу Табачнику принадлежит здание площадью 709,9 квадрата в Козине, а соседний дом площадью 672 квадрата принадлежит Дмитрию Табачнику.

Кроме того, журналисты сделали запрос на выписки из реестров прав на недвижимое имущество Минюста и выяснил, что недвижимость, принадлежащая семье Табачников, находится под арестом и продать кому-либо это имущество они не могут. На все объекты недвижимости права собственности оформил один нотариус.

Также владение квартирой площадью более 120 квадратов на улице Ярославов Вал зарегистрировано на имя матери экс-министра.

Недвижимость Табачников. Фото: СМИ

Недвижимость Табачников. Фото: СМИ

Как зарабатывают Табачники

Михаил Табачник ранее владел двадцатью компаниями, но теперь официально вышел из бизнеса. Некоторые из его бизнес-проектов были замечены в громких скандалах. Братья Табачники имели широкий круг интересов, включая строительство нескольких скандальных жилых комплексов в Киеве.

СМИ связывали Табачников с Игорем Черненко, бизнесменом и владельцем компании "Тико Констракшн". Однако связь между ними не была доказана. Одно расследование издания "Наши деньги" утверждало, что Дмитрий Табачник использовал свои связи в Минобразовании, чтобы продать недвижимость в центре Киева фирмам, которые были зарегистрированы по тому же адресу, что и "Тико Констракшн".

Напомним, по материалам следователей, СБУ был наложен арест на имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника. Общая стоимость арестованного имущества превышает 2 млн долларов США.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких бывших министров и чиновников Виктора Януковича. Это решение связано с тем, что у них российские паспорта.