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Ексміністр освіти України Табачник затесався до окупантів та володіє шикарною нерухомістю

29 квітня 2023 10:42
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ексміністр освіти України Табачник затесався до окупантів та володіє шикарною нерухомістю
Ексміністр освіти України Дмитро Табачник. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ексміністр освіти України Дмитро Табачник приєднався до окупантів та став радником гауляйтера у Запорізькій області. Він також вирішив балотуватися до місцевих законодавчих зборів від партії "Єдина Росія".

Про це пишуть ЗМІ.

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Ексміністр Дмитро Табачник володіє шикарною нерухомістю

Попри свою зрадницьку діяльність, родині Табачника, як і раніше, належать шикарні особняки в елітному передмісті Києва, які вони набули за часів президента Віктора Януковича. Крім того, вони мають квартиру в центрі столиці.

Офіційно, родина Табачників — господарі маєтків в елітному передмісті столиці України загальною вартістю близько 5 млн доларів. Михайлу Табачнику належить будівля площею 709,9 квадрата у Козині, а сусідній будинок площею 672 квадрати належить Дмитру Табачнику.

Крім того, журналісти зробили запит на витяг з реєстрів прав на нерухоме майно Мін'юсту і з'ясував, що нерухомість, що належить родині Табачників, перебуває під арештом і продати комусь це майно вони не можуть. На всі об'єкти нерухомості право власності оформив один нотаріус.

Також володіння квартирою площею понад 120 квадратів на вулиці Ярославів Вал зареєстровано на ім'я матері ексміністра.

Табачник
Нерухомість Табачників. Фото: ЗМІ
Табачник
Нерухомість Табачників. Фото: ЗМІ

Як заробляють Табачники

Михайло Табачник раніше володів двадцятьма компаніями, але тепер офіційно вийшов із бізнесу. Деякі його бізнес-проекти були помічені в гучних скандалах. Брати Табачники мали широке коло інтересів, включаючи будівництво кількох скандальних житлових комплексів у Києві.

ЗМІ пов'язували Табачников з Ігорем Черненком, бізнесменом та власником компанії "Тіко Констракшн". Однак зв'язок між ними не був доведений. Одне розслідування видання "Наші гроші" стверджувало, що Дмитро Табачник використав свої зв'язки у Міносвіті, щоб продати нерухомість у центрі Києва фірмам, які були зареєстровані за тією самою адресою, що й "Тіко Констракшн".

Нагадаємо, за матеріалами слідчих, СБУ було накладено арешт на майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника. Загальна вартість заарештованого майна перевищує 2 млн доларів США.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства кількох колишніх міністрів та чиновників Віктора Януковича. Це рішення пов'язане з тим, що мають російські паспорти.

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