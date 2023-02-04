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Зеленський позбавив громадянства кількох міністрів та чиновників часів Януковича

4 лютого 2023 23:03
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Зеленський позбавив громадянства кількох міністрів та чиновників часів Януковича
Президент України Володимир Зеленський
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства кількох колишніх міністрів та чиновників часів Віктора Януковича. Це рішення пов'язане з тим, що у них російські паспорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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Громадянство України втратили:

  • Дмитро Табачник — колишній міністр освіти та науки;
  • Віталій Захарченко — колишній міністр внутрішніх справ;
  • Андрій Клюєв — колишній голова адміністрації президента;
  • Олександр Якименко — колишній голова Служби безпеки України;
  • Олександр Клименко — ексміністр доходів та зборів.

Вони позбавлені українського громадянства через наявність російських паспортів.

Також, за даними видання, у списку депутат Одеської міськради від ОПЗЖ Віктор Баранський, депутат Харківської облради від ОПЗЖ Микита Шенцев, окупант та колаборант Олександр Горбильов, а також Богдан Клюєв та Віталій Слаба.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія підтвердив позбавлення громадянства зрадників України.

"Наступним кроком буде накладання на них санкцій, арешт та конфіскація на користь держави усього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів", — написав Арахамія у Telegram.

Арахамія

Нагадаємо, Зеленський підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення України від тих, хто на стороні агресора.

"Є подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксовано наявність російського громадянства. Завтра ж буде зроблено ще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО. І ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів", — сказав раніше Президент.

Також він наголосив, що Вороги вільного світу не мають права користуватись вільним світом заради своїх інтересів.

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