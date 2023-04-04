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Экс-госсекретарь США Помпео резко прокомментировал председательство россии в Совбезе ООН

4 апреля 2023 07:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Майк Помпео в Киеве
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Бывший глава Госдепартамента США Майк Помпео раскритиковал председательство россии в Совбезе ООН. По словам Помпео, это свидетельствует об изломе этого учреждения.

Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

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Пессимизм по ООН

Комментируя факт председательства россии в Совбезе ООН с 1 апреля 2023 года, бывший глава Государственного департамента США Майк Помпео заявил, что Организация Объединенных Наций является фундаментально сломанной.

"Я не настроен оптимистично по отношению к ООН. Возможно, она имела смысл, когда была создана", — подчеркнул Помпео.

Примеры от Помпео

Эксгоссекретарь напомнил, как Советом ООН по правам человека руководил Иран, как за права человека в этой организации отвечала Венесуэла.

"Мы видим это снова и снова. Сегодня ООН не будет противостоять факту, что Коммунистическая партия Китая содержит миллион мусульман в концентрационных лагерях в западной части страны", — отметил Майк Помпео.

Пережиток времени

Поэтому, подчеркнул бывший глава внешнеполитического ведомства США, членство россии и Китая в Совбезе ООН является пережитком прошлого.

"Я считаю, это насмешка над тем, что было. Ведь если вы посмотрите на миссию ООН, когда она создавалась, то закладывались очень благородные идеи, содержащиеся в Уставе ООН. Впрочем, сейчас мы можем увидеть, что это учреждение сломано", — заверил Майк Помпео.

Напомним, что 1 апреля государство-агрессор россия начала председательствовать в Совбезе ООН. Она будет председательствовать в течение месяца.

Фото: "Радио Свобода"

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