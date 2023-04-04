Ексдержсекретар США Помпео різко прокоментував головування росії у Радбезі ООН
Колишній очільник Держдепартаменту США Майк Помпео розкритикував головування росії у Раді безпеки ООН. За словами Помпео, це свідчить про злам цієї установи.
Про це повідомляє видання "Радіо Свобода".
Песимізм щодо ООН
Коментуючи факт головування росії у Раді безпеки ООН з 1 квітня 2023 року, колишній очільник Державного департаменту США Майк Помпео заявив, що Організація Об’єднаних Націй є фундаментально зламаною.
"Я не налаштований оптимістично щодо ООН. Можливо, вона мала сенс, коли була створена", — підкреслив Помпео.
Приклади від Помпео
Ексдержсекретар нагадав, як Радою ООН з прав людини керував Іран, як за права людини в цій організації відповідала Венесуела.
"Ми бачимо це знову і знову. Сьогодні ООН не протистоятиме факту, що Комуністична партія Китаю утримує мільйон мусульман у концентраційних таборах у західній частині країни", — зазначив Майк Помпео.
Пережиток часу
Тому, наголосив колишній очільник зовнішньополітичного відомства США, членство росії і Китаю у Раді безпеки ООН є пережитком минулого.
"Я вважаю, це глузування над тим, що було. Бо якщо ви подивитеся на місію ООН, коли вона створювалася, то закладалися дуже благородні ідеї, які містяться в Статуті ООН. Втім, зараз ми можемо побачити, що ця установа зламана", — запевнив Майк Помпео.
Нагадаємо, що 1 квітня держава-агресор росія почала головувати в Раді безпеки ООН. Вона головуватиме протягом місяця.
Фото: "Радіо Свобода"