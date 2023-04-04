Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Ексдержсекретар США Помпео різко прокоментував головування росії у Радбезі ООН arrow

Ексдержсекретар США Помпео різко прокоментував головування росії у Радбезі ООН

4 квітня 2023 07:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Майк Помпео у Києві
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Колишній очільник Держдепартаменту США Майк Помпео розкритикував головування росії у Раді безпеки ООН. За словами Помпео, це свідчить про злам цієї установи.

Про це повідомляє видання "Радіо Свобода".

Читайте також:

Песимізм щодо ООН

Коментуючи факт головування росії у Раді безпеки ООН з 1 квітня 2023 року, колишній очільник Державного департаменту США Майк Помпео заявив, що Організація Об’єднаних Націй є фундаментально зламаною.

"Я не налаштований оптимістично щодо ООН. Можливо, вона мала сенс, коли була створена", — підкреслив Помпео.

Приклади від  Помпео

Ексдержсекретар нагадав, як Радою ООН з прав людини керував Іран, як за права людини в цій організації відповідала Венесуела.

"Ми бачимо це знову і знову. Сьогодні ООН не протистоятиме факту, що Комуністична партія Китаю утримує мільйон мусульман у концентраційних таборах у західній частині країни", — зазначив Майк Помпео.

Пережиток часу

Тому, наголосив колишній очільник зовнішньополітичного відомства США, членство росії і Китаю у Раді безпеки ООН є пережитком минулого.

"Я вважаю, це глузування над тим, що було. Бо якщо ви подивитеся на місію ООН, коли вона створювалася, то закладалися дуже благородні ідеї, які містяться в Статуті ООН. Втім, зараз ми можемо побачити, що ця установа зламана", — запевнив Майк Помпео.

Нагадаємо, що 1 квітня держава-агресор росія почала головувати в Раді безпеки ООН. Вона головуватиме протягом місяця.

Фото: "Радіо Свобода"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB