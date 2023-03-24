Экс-нардепа Рената Кузьмина заочно взяли под стражу: в чем он обвиняется
По данным Государственного бюро расследований Украины, бывший народный депутат Ренат Кузьмин был задержан под подозрением в государственной измене. Суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей, без альтернативы в виде залога.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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Расследование по делу Кузьмина
По результатам досудебного расследования, сотрудники ГБР выяснили, что Кузьмин размещал в СМИ пропагандистские материалы, вредившие интересам Украины. Он озвучивал данную информацию в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины.
Целью этих действий Кузьмина было формирование антиукраинского настроения в обществе и влияние на суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность и безопасность государства. Данные действия являются противозаконными и противоречат интересам Украины.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, так как Кузьмин представляет риск для общества и может совершить действия, которые могут навредить интересам Украины. В настоящее время расследование данного дела продолжается.
Напомним, что во Львовской области в результате ДТП погиб пешеход. Водителем автомобиля, совершившего смертельное ДТП, был действующий народный депутат Украины.
В ГБР отметили, что за рулем автомобиля находился народный депутат. Согласно данным устройства "Драгер", водитель был трезв.
В ГБР не отметили фамилию народного депутата, но СМИ пишут, что им является представитель "Слуги народа" Владимир Гевко.