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Екснардепа Рената Кузьміна заочно взяли під варту: у чому він звинувачується

24 березня 2023 10:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Екснардеп Ренат Кузьмін
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За даними Державного бюро розслідувань України, колишнього народного депутата Рената Кузьміна затримали під підозрою в державній зраді. Суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без альтернативи у вигляді застави.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Розслідування у справі Кузьміна

За наслідками досудового розслідування, співробітники ДБР з'ясували, що Кузьмін розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали, що шкодили інтересам України. Він озвучував цю інформацію у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення росії на територію України.

Метою цих дій Кузьміна було формування антиукраїнського настрою у суспільстві та вплив на суверенітет, територіальну цілісність, недоторканність та безпеку держави. Ці дії є протизаконними та суперечать інтересам України.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки Кузьмін представляє ризик для суспільства і може вчинити дії, які можуть зашкодити інтересам України. Наразі розслідування цієї справи триває.

Нагадаємо, що у Львівській області внаслідок ДТП загинув пішохід. Водієм автомобіля, який скоїв смертельну ДТП, був народний депутат України.

У ДБР зазначили, що за кермом автомобіля був народний депутат. За даними пристрою "Драгер", водій був тверезий.

У ДБР не наголосили на прізвищі народного депутата, але ЗМІ пишуть, що ним є представник "Слуги народу" Володимир Гевко.

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