ДБР подозревает нардепа Гевка в смертельном ДТП: погиб пешеход, водитель был трезв
Во Львовской области в результате ДТП погиб пешеход. Водителем автомобиля, совершившего смертельное ДТП, был действующий народный депутат Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
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ДТП во Львовской области
19 марта в Золочевском районе Львовской области произошло смертельное ДТП.
Инцидент произошел на автодороге "Тернополь – Львов – Рава-Русская".
Автомобиль за пределами нерегулируемого пешеходного перехода сбил пешехода. Пешеход от полученных травм скончался.
Нардеп от "Слуги народа"
В ДБР отметили, что за рулем автомобиля находился народный депутат. Согласно данным устройства "Драгер", водитель был трезв.
В ДБР не отметили фамилию народного депутата, но СМИ пишут, что им является представитель "Слуги народа" Владимир Гевко.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего).
Напомним, что в августе прошлого года другой нардеп от "Слуги народа" Алексей Красов попал в ДТП.
Тогда никто кроме представителя монокоалиции не пострадал.
Фото: "Слуга народа"