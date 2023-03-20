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ДБР подозревает нардепа Гевка в смертельном ДТП: погиб пешеход, водитель был трезв

20 марта 2023 11:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Нардеп Гевко, подозреваемый в убийстве пешехода
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Во Львовской области в результате ДТП погиб пешеход. Водителем автомобиля, совершившего смертельное ДТП, был действующий народный депутат Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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ДТП во Львовской области

19 марта в Золочевском районе Львовской области произошло смертельное ДТП.

Инцидент произошел на автодороге "Тернополь – Львов – Рава-Русская".

Автомобиль за пределами нерегулируемого пешеходного перехода сбил пешехода. Пешеход от полученных травм скончался.

Нардеп от "Слуги народа"

В ДБР отметили, что за рулем автомобиля находился народный депутат. Согласно данным устройства "Драгер", водитель был трезв.

В ДБР не отметили фамилию народного депутата, но СМИ пишут, что им является представитель "Слуги народа" Владимир Гевко.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, что в августе прошлого года другой нардеп от "Слуги народа" Алексей Красов попал в ДТП.

Тогда никто кроме представителя монокоалиции не пострадал.

Фото: "Слуга народа"

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