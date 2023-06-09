Джонсон подав заяву у відставку з посади депутата

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Фото: google.com

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон офіційно оголосив, що йде з посади депутата. Це пов'язано з карантинними вечірками під час ковідних обмежень.

Про це повідомляє BBC News.

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Видання зазначає, що Це сталося після того, як Джонсон отримав звіт Partygate — розслідування, пов'язане з вечірками на Даунінг-стрит під час ковідних обмежень.

"Я отримав листа від Комітету з привілеїв, в якому чітко вказується - на мій великий подив - що вони мають намір використати провадження проти мене, щоб вигнати мене з парламенту", — зазначив чиновник у своїй розлогій заяві.

Він додав, що його витісняє "крихітна жменька людей" без жодних доказів і без схвалення навіть членів Консервативної партії, не кажучи вже про ширший електорат.

"Дуже сумно залишати парламент – принаймні на цей час, – але перш за все я спантеличений і приголомшений тим, що мене може витіснити, антидемократично, комітет, який очолює та керує Гаррієт Гарман, з такою кричущою упередженістю", — сказав Борис Джонсон.

Зазначимо, Борис Джонсон очолював британський уряд із 2019 до 2022 року. Під час його перебування на чолі кабінету Велика Британія офіційно вийшла з ЄС. Джонсон також був одним із найпослідовніших прихильників допомоги Україні у відбитті російського вторгнення.

Нагадаємо, наприкінці травня британська поліція відкрила нове розслідування проти Бориса Джонсона. У нього в иявили ще кілька порушень коронавірусних обмежень у період 2020-2021 років.