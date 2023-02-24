Военный атташе Беларуси вскоре покинет Польшу

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина

В официальной Варшаве приняли решение о выслании белорусского атташе по обороне в Польше. Ранее Лукашенко потребовал сократить численность генконсульства Польши в Гродно.

Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину.

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В министерстве иностранных дел Польши доложили, что в ближайшее время белорусский военный атташе покинет страну.

Лукаш Ясина также сообщил, что территорию Беларуси уже покинули офицер Пограничной стражи Польши и двое сотрудников польского Консульства в Гродно.

Известно, что недавно Польша приняла решение о закрытии движения в пункте пропуска "Бобровники" на границе с Беларусью. В свою очередь официальный Минск решил сократить штат Генконсульства Польши в стране и отозвать представителя пограничной службы.

Напомним, ранее мы писали, что на фоне угроз со стороны россии Польша планирует сформировать крупнейшие сухопутные войска в Европе. Официальная Варшава уже подписывает контракты на поставку оружия из США.

Также недавно президент Польши Анджей Дуда обратился к лидерам ЕС и НАТО с призывом предоставить Украине еще больше оружия, ведь от этого зависит глобальный мир.