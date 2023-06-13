Дуда в Париже поддержал вступление Украины в НАТО

Анджей Дуда на встрече во Франции. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier/Pool

Президент Республики Польша Анджей Дуда на встрече с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом заявил, что Украину нужно максимально быстро присоединить к НАТО. Лидеры Германии и Франции были более осторожны в высказываниях.

Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

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Заявление Дуды

Президент Польши Анджей Дуда на парижской встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что Украину необходимо быстро включить в НАТО.

"Украина ждет четкого сигнала, четкой перспективы вступления", — подчеркнул Дуда.

Он подчеркнул, что предстоящий в Вильнюсе июльский саммит Альянса должен принести свет в конце тоннеля для Украины.

Реакция других участников встречи

Два других европейских лидера были более осторожны в высказываниях.

Так, Шольц поднял тему гарантий безопасности для Украины, а не вступления в НАТО.

Макрон также отметил, что на саммите Альянса в Вильнюсе речь пойдет о том, "как может выглядеть будущая коллективная безопасность".

Канцлер Германии подчеркнул, что его страна сделает все возможное, чтобы:

обеспечить Украину боеприпасами;

поддерживать в рабочем состоянии оружие, которое уже получили ВСУ.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов подчеркнул, что на Вильнюсском саммите, который состоится в июле, Украина получит четкий алгоритм вступления в НАТО. После войны наше государство станет полноценным членом Североатлантического союза.