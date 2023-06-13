Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Дуда в Париже поддержал вступление Украины в НАТО arrow

Дуда в Париже поддержал вступление Украины в НАТО

13 июня 2023 12:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Дуда в Париже поддержал вступление Украины в НАТО
Анджей Дуда на встрече во Франции. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Президент Республики Польша Анджей Дуда на встрече с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом заявил, что Украину нужно максимально быстро присоединить к НАТО. Лидеры Германии и Франции были более осторожны в высказываниях.

Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

Читайте также:

Заявление Дуды

Президент Польши Анджей Дуда на парижской встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что Украину необходимо быстро включить в НАТО.

"Украина ждет четкого сигнала, четкой перспективы вступления", — подчеркнул Дуда.

Он подчеркнул, что предстоящий в Вильнюсе июльский саммит Альянса должен принести свет в конце тоннеля для Украины.

Реакция других участников встречи

Два других европейских лидера были более осторожны в высказываниях.

Так, Шольц поднял тему гарантий безопасности для Украины, а не вступления в НАТО.

Макрон также отметил, что на саммите Альянса в Вильнюсе речь пойдет о том, "как может выглядеть будущая коллективная безопасность".

Канцлер Германии подчеркнул, что его страна сделает все возможное, чтобы:

  • обеспечить Украину боеприпасами;
  • поддерживать в рабочем состоянии оружие, которое уже получили ВСУ.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов подчеркнул, что на Вильнюсском саммите, который состоится в июле, Украина получит четкий алгоритм вступления в НАТО. После войны наше государство станет полноценным членом Североатлантического союза.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас