Дуда в Париже поддержал вступление Украины в НАТО
Президент Республики Польша Анджей Дуда на встрече с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом заявил, что Украину нужно максимально быстро присоединить к НАТО. Лидеры Германии и Франции были более осторожны в высказываниях.
Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.
Заявление Дуды
Президент Польши Анджей Дуда на парижской встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что Украину необходимо быстро включить в НАТО.
"Украина ждет четкого сигнала, четкой перспективы вступления", — подчеркнул Дуда.
Он подчеркнул, что предстоящий в Вильнюсе июльский саммит Альянса должен принести свет в конце тоннеля для Украины.
Реакция других участников встречи
Два других европейских лидера были более осторожны в высказываниях.
Так, Шольц поднял тему гарантий безопасности для Украины, а не вступления в НАТО.
Макрон также отметил, что на саммите Альянса в Вильнюсе речь пойдет о том, "как может выглядеть будущая коллективная безопасность".
Канцлер Германии подчеркнул, что его страна сделает все возможное, чтобы:
- обеспечить Украину боеприпасами;
- поддерживать в рабочем состоянии оружие, которое уже получили ВСУ.
Напомним, заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов подчеркнул, что на Вильнюсском саммите, который состоится в июле, Украина получит четкий алгоритм вступления в НАТО. После войны наше государство станет полноценным членом Североатлантического союза.