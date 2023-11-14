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Дуда назначил Моравецкого премьер-министром Польши

14 ноября 2023 00:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Дуда назначил Моравецкого премьер-министром Польши
Президент Польши Анджей Дуда вручает акт Матеушу Моравецкому. Фото: twitter.com/PremierRP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Польши Анджей Дуда назначил на должность премьер-министра государства Матеуша Моравецкого. Он исполняет соответствующие обязанности с 2017 года.

Об этом сообщили в Канцелярии польского премьера.

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Дуда назначил Моравецкого премьер-министром

Моравецкий получил от Дуды акт о назначении главой Совета министров. Через 14 дней он должен представить Сейму программу действий правительства и высказать предложение о доверии.

Скриншот сообщения с х-страницы Канцелярии польского премьера
Скриншот сообщения с х-страницы Канцелярии польского премьера

Вотум доверия в парламенте принимается при условии получения абсолютного большинства голосов при присутствии не менее половины определенного законом количества депутатов.

Напомним, что 13 ноября Моравецкий подал заявление об отставке с поста премьер-министра Польши.

Также мы писали, что польский лидер Анджей Дуда поручил формирование нового правительства премьер-министру Матеушу Моравецкому. Такое решение было принято в результате парламентских выборов 15 октября, где партия премьера получила больше голосов.

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