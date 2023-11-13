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Моравецький подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра Польщі

13 листопада 2023 18:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Моравецький подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра Польщі
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький подав заяву на відставку. Також він прозвітував за останні чотири роки роботи уряду.

Про це пише Polskie Radio.

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Згідно з польською конституцією, глава уряду подає заяву про відставку на першому засіданні Сейму нової каденції. Під час виступу зі звітом прем'єр Польщі зазначив, що країна перебуває в хорошій економічній формі. 

"У нас дуже стабільні державні фінанси, найбільша кількість працюючих людей за всю історію — понад 17 млн. Державний борг до ВВП зменшився на 3,5 відсоткові пункти", — розповів він.

За його словами, незважаючи на війну в Україні, інфляція в Польщі має тенденцію до зниження.

Президент Анджей Дуда заявив, що доручить Матеушу Моравецькому сформувати уряд. 

Новий прем’єр протягом 14 днів після призначення має представити Сейму програму дій уряду разом з пропозицією про вотум довіри. Сейм приймає вотум довіри абсолютною більшістю голосів у присутності щонайменше половини від встановленої законом кількості депутатів.

Своєю чергою, спікером Сейму 10 скликання був обраний 13 листопада Шимон Головня з політичної сили "Польща 2050". Його підтримали 265 новообраних депутатів вищої палати польського парламенту. 

Нагадаємо, що у представників Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України запланована зустріч та перемовини з представниками польської сторони. Метою зустрічі є розв'язання проблем, пов'язаних із пропускними пунктами. 

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