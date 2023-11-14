Дуда призначив Моравецького прем'єр-міністром Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда вручає акт Матеушу Моравецькому. Фото: twitter.com/PremierRP

Президент Польщі Анджей Дуда призначив на посаду прем'єр-міністра держави Матеуша Моравецького. Він виконує відповідні обов'язки з 2017 року.

Про це повідомили у Канцелярії польського прем'єра.

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Моравецький отримав від Дуди акт про призначення головою Ради міністрів. За 14 днів він має представити Сейму програму дій уряду та висловити пропозицію про довіру.

Скриншот повідомлення з х-сторінки Канцелярії польського прем'єра

Вотум довіри в парламенті приймається за умови отримання абсолютної більшості голосів при присутності щонайменше половини визначеної законом кількості депутатів.

Нагадаємо, що 13 листопада Моравецький подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра Польщі.

Також ми писали, що польський лідер Анджей Дуда доручив формування нового уряду прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому. Таке рішення було ухвалено внаслідок парламентських виборів 15 жовтня, де партія прем'єра отримала найбільше голосів.