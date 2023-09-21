Дуда объяснил слова премьера о "прекращении" военной помощи Украине

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении военной помощи Украине из-за необходимости перевооружения вырвали из контекста.

Об этом он заявил в интервью польскому телеканалу TVN24.

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По словам польского президента, "слова премьера были истолкованы максимально плохо".

"По моему мнению, премьер-министр просто сказал вот что: мы не собираемся передавать Украине новое вооружение, которое мы сейчас покупаем в рамках модернизации польской армии", — сказал Дуда.

Дуда сообщил, что несколько месяцев назад он встречался с Моравецким и обсуждал вопросы военных закупок для польской армии.

"У нас обоих была одинаковая позиция. Мы не можем передать наше новое вооружение, которое мы сейчас покупаем за миллиарды долларов для польской армии, чтобы укрепить ее, укрепить безопасность Польши, кому-то другому. Никому", — отметил президент Польши.

Напомним, на вопрос о том, будет ли Польша продолжать помогать Украине оружием, Моравецкий ответил, что Варшава не передает Киеву вооружение, потому что вооружается сама. Однако он отметил, что решение Польши приостановить военную помощь Украине никак не повлияет на безопасность последней.