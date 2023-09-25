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Дуда назвал условия, при которых Польша будет предоставлять Украине оружие

25 сентября 2023 13:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Дуда назвал условия, при которых Польша будет предоставлять Украине оружие
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: twitter.com/Hashtagelyoum
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал слова премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Польша прекратит поставки вооружения Украине. Дуда заявил, что Польша может передавать Украине старую военную технику, когда она будет заменена на новую.

Об этом президент Польши сообщил в интервью Super Express.

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Дуда сказал, что после обсуждения с премьером они пришли к единому мнению, что Польша не будет отдавать Украине никакой новой техники, которую она покупает сейчас, например, гаубицы K2 или танки K9.

"Мы оба заявили, что мы не будем отправлять никакой новой техники, которую мы закупаем в настоящее время, такой как гаубицы K2 или танки K9. Эта техника должна укреплять польскую армию. Мы не тратим миллиарды, чтобы потом их отдать", — подчеркнул Дуда.

Однако он добавил, что это не означает, что Польша полностью откажется от передачи оружия Украине.

"Когда мы меняем старое оборудование на современное, я без проблем передаю его украинцам. Не надо делать из этого большой проблемы. Мы должны держать свои эмоции в узде, потому что давайте не забывать, кто больше всего выиграет, если Польша и Украина поругаются. Последствия могут быть печальными", — сказал польский президент.

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил, почему его страна несколько приостановила военную помощь Украине. По его словам, сейчас Польша занимается вооружением своей армии.

 

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