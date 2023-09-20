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Моравецкий объяснил, почему Польша сейчас не передает Украине оружие

20 сентября 2023 23:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Моравецкий объяснил, почему Польша сейчас не передает Украине оружие
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: eurnews
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил, почему его страна несколько приостановила военную помощь Украине. По его словам, сейчас Польша занимается вооружением своей армии.

Об этом сообщает Polsat.

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Комментарий Моравецкого

На вопрос, будет ли Польша продолжать помогать Украине оружием, Моравецкий ответил, что Варшава не передает Киеву вооружение, потому что вооружается сама.

"Если вы не хотите защищаться, вы должны быть чем защищаться. Это наш принцип, поэтому мы увеличили закупки (оружия. — Ред.)", — отметил премьер.

Моравецкий упомянул о своих визитах на оружейные заводы по изготовлению польской техники, в частности, самоходных артиллерийских установок Krab и бронетранспортеров Rosomaka.

"Здесь мы сосредотачиваемся главным образом на модернизации и быстром вооружении польской армии, чтобы она стала одной из сильнейших армий в Европе. И это за очень короткое время", — добавил Моравецкий.

Однако он отметил, что решение Польши приостановить военную помощь Украине никак не повлияет на безопасность последней.

"Наш хаб в Жешуве, в консультациях с США и НАТО, все еще играет ту роль, которую он играл, и будет ее играть", — подчеркнул премьер Польши.

Что предшествовало

Напомним, что Европейская комиссия приняла решение снять ограничения на ввоз агропродукции из Украины, но Польша и Венгрия все равно будут введить собственные запреты импорта. На публичной встрече в Элк глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава будет настаивать на запрете, игнорируя рекомендации ЕС.

Также мы писали, что Украина и Польша публично поссорились. Кажется, отношения, значительно потеплевшие во время российского вторжения, сильно остыли из-за польского запрета на импорт украинского зерна и парламентских выборов в Польше. У официальной Варшавы своя версия ухудшения отношений. Что произошло и когда наладятся отношения между двумя соседними странами — читайте в Новини.LIVE

Добавим, что Польша готова к переговорам с Украиной по поводу запрета на импорт украинского зерна. В Варшаве хотят найти решение, которое поможет Украине и одновременно защитить польских фермеров.

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