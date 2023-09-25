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Дуда назвав умови, за яких Польща надаватиме Україні зброю

25 вересня 2023 13:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Дуда назвав умови, за яких Польща надаватиме Україні зброю
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: twitter.com/Hashtagelyoum
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував слова прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Польща припинить постачання озброєння Україні. Дуда заявив, що Польща може передавати Україні стару військову техніку, коли її буде замінено на нову.

Про це президент Польщі повідомив в інтерв'ю Super Express.

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Дуда сказав, що після обговорення з прем'єром вони дійшли єдиної думки, що Польща не віддаватиме Україні жодної нової техніки, яку вона купує зараз, наприклад, гаубиці K2 чи танки K9.

"Ми обидва заявили, що ми не будемо відправляти жодної нової техніки, яку ми закуповуємо нині, такої як гаубиці K2 або танки K9. Ця техніка має зміцнювати польську армію. Ми не витрачаємо мільярди, щоб потім їх віддати", — наголосив Дуда.

Проте він додав, що це не означає, що Польща повністю відмовиться від передачі зброї Україні.

"Коли ми міняємо старе обладнання на сучасне, я без проблем передаю його українцям. Не треба робити з цього великої проблеми. Ми маємо тримати свої емоції у вузді, бо не забуваймо, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна посваряться. Наслідки можуть бути сумними", — сказав польський президент.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пояснив, чому його країна дещо призупинила військову допомогу Україні. За його словами, нині Польща займається озброєнням своєї армії.

 

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