Дуда назвал двух кандидатов на должность премьера Польши

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Reuters

После консультаций с политическими партиями, которые прошли в Сейм, президент Польши Анджей Дуда заявил, что на должность премьер-министр страны есть два кандидата. Также стала известна дата первого заседания нового состава парламента.

Об этом сообщает издание TVN24.

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"Сегодня у нас есть два серьезных кандидата на должность премьер-министра, две политические группы, которые претендуют на парламентское большинство", — сказал Дуда.

Таким образом, по словам Дуды, кандидатами на должность премьер-министра являются Дональд Туск от оппозиционной партии и действующий премьер Матеуш Моравецкий.

Что касается работы Сейма, то польская оппозиция призывала начать ее как можно раньше. В ответ Дуда не прислушался к этому. По его словам, срок работы нынешнего парламента продолжается, и он не видит оснований сокращать конституционный четырехлетний срок его полномочий.

Таким образом, первое заседание нового состава Сейма президент Польши назначил на 13 ноября.

Напомним, 15 октября в Польше состоялись выборы в Сейма и Сенат. Избирательные участки открылись в 08:00 по Киеву и работали до 22:00.

Добавим, что с результатом 35,38% победила руководящая партия "Право и справедливость" (ПиС).