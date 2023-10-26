Дуда назвав двох кандидатів на посаду прем'єра Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Reuters

Після консультацій з політичними партіями, які пройшли до Сейму, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що на посаду прем'єр-міністр країни є два кандидати. Також стала відома дата першого засідання нового складу парламенту.

Про це повідомляє видання TVN24.

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"Сьогодні ми маємо двох серйозних кандидатів на посаду прем'єр-міністра, дві політичні групи, які претендують на парламентську більшість", — сказав Дуда.

Таким чином, за словами Дуди, кандидатами на посаду прем'єр-міністра є Дональд Туск від опозиційної партії та чинний прем'єр Матеуш Моравецький.

Що стосується роботи Сейму, то польська опозиція закликала розпочати її якомога раніше. У відповідь на це Дуда вирішив не дослухатися до цього. За його словами, термін роботи нинішнього парламенту ще триває, і він не бачить підстав скорочувати конституційний чотирирічний строк його повноважень.

Таким чином, перше засідання нового складу Сейму президент Польщі призначив на 13 дистопада.

Нагадаємо, 15 жовтня у Польщі відбулися вибори до Сейму та Сенату. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за київським часом та працювали до 22:00.

Додамо, з результатом 35,38% перемогла керівна партія "Право та справедливість" (ПіС).