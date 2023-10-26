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Дуда назвав двох кандидатів на посаду прем'єра Польщі

26 жовтня 2023 20:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Дуда назвав двох кандидатів на посаду прем'єра Польщі
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Після консультацій з політичними партіями, які пройшли до Сейму, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що на посаду прем'єр-міністр країни є два кандидати. Також стала відома дата першого засідання нового складу парламенту. 

Про це повідомляє видання TVN24.

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"Сьогодні ми маємо двох серйозних кандидатів на посаду прем'єр-міністра, дві політичні групи, які претендують на парламентську більшість", — сказав Дуда. 

Таким чином, за словами Дуди, кандидатами на посаду прем'єр-міністра є Дональд Туск від опозиційної партії та чинний прем'єр Матеуш Моравецький. 

Що стосується роботи Сейму, то польська опозиція закликала розпочати її якомога раніше. У відповідь на це Дуда вирішив не дослухатися до цього. За його словами, термін роботи нинішнього парламенту ще триває, і він не бачить підстав скорочувати конституційний чотирирічний строк його повноважень.

Таким чином, перше засідання нового складу Сейму президент Польщі призначив на 13 дистопада. 

Нагадаємо, 15 жовтня  у Польщі відбулися вибори до Сейму та Сенату. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за київським часом та працювали до 22:00. 

Додамо, з результатом 35,38% перемогла керівна партія "Право та справедливість" (ПіС). 

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