Дуда и Шольц обсудят с Макроном гарантии безопасности для Украины, — СМИ

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (на фото) вместе с Анджеем Дудой обсудят Украину. Фото: Reuters/Michael Kappeler/Pool

В Париже лидеры трех стран Евросоюза обсудят вопросы Украины. Речь идет, в частности, о гарантиях безопасности и будущем членстве Украины в НАТО.

Об этом сообщает со ссылкой на французских чиновников издание Politico.

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Встреча в Париже

По информации издания, в Париж прибудут канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда.

Они намерены обсудить вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном гарантии безопасности для Украины.

Ожидается, что эта встреча состоится в следующий понедельник, 12 июня.

Позиции сторон

Макрон, выступая в столице Словакии на прошлой неделе, заявил, что Украина должна получить конкретные и ощутимые гарантии безопасности. Также французский президент предлагал предложить Украине на Вильнюсском саммите путь в НАТО.

Польша и лично президент Дуда постоянно подчеркивает необходимость и гарантий безопасности для Украины и присоединения Украины к НАТО.

Немецкий канцлер Шольц недавно высказался осторожно, заявив, что в центре внимания должно быть не членство Украины в Альянсе, а помощь НАТО для Украины.

Напомним, в конце мая глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак выразил мнение, что вступление Украины в НАТО может стать решающим шагом для завершения конфликта. Ермак утверждает, что желание присоединиться к НАТО — не только амбиции Украины, но и важная потребность современного мира и Европы.