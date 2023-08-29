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Дубинский предложил Верховной Раде мобилизовать депутатов: детали

29 августа 2023 11:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Дубинский предложил Верховной Раде мобилизовать депутатов: детали
Нардеп Александр Дубинский. Фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский предложил законопроект, в котором говорится о мобилизации нардепов и чиновников. Отметим, что нардепа подозревают в служебном подделке документов для выезда за границу.

Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.

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В нем чиновник предложил забрать из закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" пункт о нардепах по отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации.

Кроме того, Дубинский предоставил предложение исключить из закона "О статусе народного депутата Украины" статью 29. В ней говорится:

"Народный депутат на срок выполнения своих полномочий освобождается от призыва на военную или альтернативную (невоенную) службу, а также от призыва на учебные (или проверочные) и специальное собрание".

Дело Дубинского

10 августа Печерский райсуд Киева избрал нардепу Александру Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета сроком до 8 октября. Дубинский признал, что действительно покинул страну, он утверждает, что это было необходимо для того, чтобы сопровождать своего больного отца для лечения.

Напомним, в Украине второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия. В стране действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация — до 15 ноября. Следовательно, вручение повесток военнообязанным и призыв на военную службу мобилизованных будет продолжаться.

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