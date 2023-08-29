Дубінський запропонував Верховній Раді мобілізувати депутатів: деталі

Нардеп Олександр Дубінський. Фото: УНІАН

Народний депутат Верховної Ради Олександр Дубінський запропонував законопроєкт, в якому йдеться про мобілізацію нардепів та чиновників. Зазначимо, що нардепа підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон.

Відповідний законопроєкт з'явився на сайті Верховної Ради.

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Що пропонує депутат

В ньому посадовець запропонував забрати із закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" пункт про нардепів щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Крім того, Дубінський надав пропозицію виключити із закону "Про статус народного депутата України" статтю 29. В ній йдеться:

"Народний депутат на строк виконання своїх повноважень звільняється від призову на військову або альтернативну (невійськову) службу, а також від призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори".

Справа Дубінського

10 серпня Печерський райсуд Києва обрав нардепу Олександру Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета терміном до 8 жовтня. Дубінський визнав, що справді залишив країну, він стверджує, що це було необхідно для того, щоби супроводити свого хворого батька на лікування.

Нагадаємо, в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія. В країні діє воєнний стан та триває загальна мобілізація — до 15 листопада. Відтак, вручення повісток військовозобов'язаним та призов на військову службу мобілізованих триватиме.