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"Пришлось менять снова и снова": Зеленский рассказал о "бракованной" системе ПВО от союзников

29 марта 2023 18:47
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Владимир Зеленский
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Одна из стран Европы передала Украине систему противовоздушной обороны, которая не сработала. Украине пришлось вернуть ее.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью AP.

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По словам Зеленского, одна европейская страна направила Украине систему противовоздушной обороны, которая не сработала. Поэтому "пришлось менять ее снова и снова". При этом Зеленский не назвал страну.

Также президент подчеркнул, что у Украины пока нет "по-настоящему" систем ПВО Patriot, которые согласились передать США, то есть они не развернуты.

Он подчеркнул, что Украине требуются 20 батарей системы ПВО Patriot для защиты от российских ракет. По его словам, даже этого может быть недостаточно, потому что "ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет".

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что западным партнерам сейчас следует сосредоточиться на обеспечении Украины системами ПВО, ракетами и бронетехникой, а не истребителями F-16. Однако в будущем ВСУ обязательно должны получить эти самолеты IV поколения.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее пояснил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые Украина получает от международных партнеров, способны сбивать не только баллистические ракеты. Они могут приземлять российские самолеты, наносящие ракетно-бомбовые удары с временно оккупированных территорий.

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